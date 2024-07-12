Следователи начали проверку на заводе, где ремонтировали упавший под Коломной Superjet

Читайте нас в:

На месте крушения самолета Superjet 100 под Коломной продолжают проводить спасательные работы. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места событий.

На месте разбили оперативный штаб.

Ранее в экстренных службах сообщили, что на месте ЧП под Коломной обнаружили два черных ящика - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец.

Sukhoi Superjet 100 разбился 12 июля. По неуточненным данным, авария произошла из-за отказа двигателя. Самолет принадлежал авиакомпании «Газпром Авиа». Следователи уже начали проверку на заводе имени Воронина, где до аварии самолет проходил техобслуживание. Эксперты изучат документацию, связанную с ремонтом воздушного аппарата.