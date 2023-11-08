Следователи начали проверку из-за смерти футболиста в Сочи
В связи с гибелью футболиста и тренера Алексея Лесина проведут доследственную проверку. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. Об этом сообщил «Коммерсант».
На данный момент установлено, что на теле мужчины не обнаружили видимых телесных повреждений. По одной из версий следствия, он мог утонуть. Сейчас родственники погибшего разыскивают свидетелей произошедшего.
Как сообщил в соцсетях отец Алексея , Сергей Лесин, молодой человек погиб в понедельник, 6 ноября.
«Выезжал на всероссийские соревнования в Сочи, нашли мертвым около моря. Идет следствие», - написал он.
Позже Лесин-старший рассказал РИА «Новости» , что незадолго до смерти футболист с командой пошел в бар, куда его не пустили из-за дресс-кода. Спортсмен решил пойти в другое место, а затем прогуляться у моря.
Лесин-старший также уточнил, что у Алексея был с собой рюкзак с вещами и документами, который пока не нашли. Он добавил, что у футболиста не было проблем со здоровьем.
Церемония прощания со спортсменом пройдет 12 ноября в Чебоксарах.