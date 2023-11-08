Следователи начали проверку из-за смерти футболиста в Сочи

На данный момент установлено, что на теле мужчины не обнаружили видимых телесных повреждений. По одной из версий следствия, он мог утонуть. Сейчас родственники погибшего разыскивают свидетелей произошедшего.

Как сообщил в соцсетях отец Алексея , Сергей Лесин, молодой человек погиб в понедельник, 6 ноября.

«Выезжал на всероссийские соревнования в Сочи, нашли мертвым около моря. Идет следствие», - написал он.

Позже Лесин-старший рассказал РИА «Новости» , что незадолго до смерти футболист с командой пошел в бар, куда его не пустили из-за дресс-кода. Спортсмен решил пойти в другое место, а затем прогуляться у моря.

Лесин-старший также уточнил, что у Алексея был с собой рюкзак с вещами и документами, который пока не нашли. Он добавил, что у футболиста не было проблем со здоровьем.

Церемония прощания со спортсменом пройдет 12 ноября в Чебоксарах.