13 июля 2024, 16:03

Следователи начали допрос свидетелей по делу о крушении Superjet в Подмосковье

Телеканал «360»
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Следователи проводят допрос свидетелей и очевидцев по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Уголовное дело об авиакатастрофе передали в центральный аппарат ведомства по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Для расследования сформировали оперативную группу, в которую вошли следователи и криминалисты.

«По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы», - рассказала Петренко.

По ее словам, на месте происшествия нашли бортовые самописцы. Их отправили на расшифровку. На территории завода, где лайнер проходил техобслуживание, проводят следственные действия : для дальнейшего изучения изымается техническая документация.

Коломна Авиакатастрофы Крушение самолета под Коломной
13 июля 2024, 17:05
Появились снимки бортовых самописцев рухнувшего в Подмосковье SSJ-100
Телеканал «360»
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Появились снимки черных ящиков борта Sukhoi Superjet 100, который упал накануне в Московской области. Фото опубликовали на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Специалисты отметили, что огонь сильно повредил бортовые самописцы, однако МАК удалось спасти все записанные данные. В комитете уточнили, что всю полетную информацию скопировали. Вскоре ее расшифруют и проанализируют.

Авиакатастрофа с пассажирским самолетом SSJ-100 произошла после взлета с аэродрома «Третьяково» 12 июля. По словам свидетелей, экипаж увел лайнер от населенных пунктов в лес, где он потерпел крушение. В результате погибли три члена экипажа.

Самолет SSJ-100 Авиакатастрофы Крушение самолета под Коломной
13 июля 2024, 15:41
Следователи осмотрели квартиру мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми
Пресс-служба Следственного комитета
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В Перми следователи осмотрели квартиру, где женщина, предположительно, убила девятилетнего сына. Спрятав тело в чемодане, она вывезла его на мусорную площадку, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Специалисты выяснили, что семья не бедствовала - просторная квартира обставлена мебелью и техникой, на кухонном столе лежат оставленные хозяевами продукты.

Изувеченное тело мальчика нашли в чемодане около мусорных баков 12 июля. В убийстве заподозрили мать ребенка.

Консьержка дома, где жил мальчик, рассказала, что у него была благополучная и любящая семья. Мать хорошо занималась детьми, заявила женщина.

Пермь Преступления Квартиры
13 июля 2024, 14:53
Три ребенка пострадали из-за взрыва газового баллона в Подмосковье
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Газовый баллон взорвался во время его установки в частном жилом доме в деревне Савиново городского округа Ступино. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Из-за взрыва ожоги получили пять человек: двое взрослых и три ребенка. Пострадавших доставили в больницу, СК возбудил уголовное дело. Ход расследования и его результаты взяла на контроль прокуратура.

По информации Telegram-канала «МК: срочные новости» , двое детей после взрыва попали в реанимацию. В критическом состоянии находится их отец - 32-летний мужчина получил ожоги 80% тела.

Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в Псковской области. Из-за ЧП пострадали два человека.

Дети Газ Взрывы Ступино
13 июля 2024, 14:35
Тело ребенка подняли со дна озера в Зеленограде. Мать сутки не сообщала о гибели сына
Пресс-служба МЧС
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Тело мальчика достали со дна Школьного озера в Зеленограде. Как сообщил источник 360.ru, в полицию обратилась мать мальчика, но лишь на следующий день после того, как он утонул.

На место происшествия 13 июля прибыли водолазы. Оказалось, что подросток ушел под воду накануне. Почему родительница не сообщила о происшествии раньше - неизвестно.

Тело несовершеннолетнего обнаружили спустя час поисков. Подробности ЧП выясняются.

Ранее школьница утонула в Мещерском пруду Москвы. Девочку быстро вытащили из воды, но откачать ее не удалось, ребенок погиб.

Смертельные случаи на воде происходят едва ли не каждый день. Гибнут не только дети, но и взрослые. За прошедшие сутки в реках, озерах и прудах России утонули 22 человека.

Отдых Дети Полиция Водоемы

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