Следователи начали допрос свидетелей по делу о крушении Superjet в Подмосковье

Уголовное дело об авиакатастрофе передали в центральный аппарат ведомства по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Для расследования сформировали оперативную группу, в которую вошли следователи и криминалисты.

«По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы», - рассказала Петренко.

По ее словам, на месте происшествия нашли бортовые самописцы. Их отправили на расшифровку. На территории завода, где лайнер проходил техобслуживание, проводят следственные действия : для дальнейшего изучения изымается техническая документация.