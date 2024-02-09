09 февраля 2024, 13:00

Следователи изъяли документы из офисов ЖСК после пожара на севере Москвы

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Следствие продолжает разбираться в причинах пожара на улице Черняховского в Москве. Из офисов ЖСК и у индивидуального предпринимателя, отвечающих за установку и обслуживание системы антиобледенительного нагрева края кровли и водостока, изъяли всю документацию, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, ИП и жилищно-строительный кооператив заключили договор на три года. Он обязывает фирму контролировать состояние системы подогрева и при необходимости ремонтировать ее в течение всего времени действия соглашения.

Предположительно, причиной ночного пожара в жилом доме стало короткое замыкание в системе обогрева кровли.

Дом № 4, расположенный на улице Черняховского, называют «писательским». В нем раньше проживали Белла Ахмадуллина, Василий Аксенов, Константин Симонов и Лев Гинзбург.

После крупного пожара 15 человек разместили в социальных гостиницах. Всем выдали спальные принадлежности, предметы первой необходимости и обеспечили питанием.

Пожары Москва
09 февраля 2024, 12:57
«С боем, со скандалом». Пассажиры задержанного на Кубе рейса рассказали о пережитом в аэропорту
РИА «Новости»
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Пассажиры задержанного рейса Кайо-Коко — Москва компании Nordwind больше семи часов ждали посадки в самолет практически без еды и воды. Их заселили в отель только после скандала, но спать перед очередной попыткой улететь им осталось всего несколько часов. О ситуации они рассказали «360».

«Мы просидели в аэропорту 10 часов, нам даже не объясняли причину, почему самолет не вылетает. Нам говорили, что у них нет бензина. Но другие самолеты, в Оттаву, например, вылетали», - отметила собеседница «360».

Задержка рейса для многих обернулось не просто испытанием, но потерей денег.

«У многих были стыковочные рейсы, которые они пропустили», - сказала наша собеседница.

На восьмой час томительного ожидания пассажиров повезли в отель, чтобы они могли отдохнуть. Заселить их смогли только в третью по счету гостиницу под названием Starfish, другие отказывали в регистрации такой большой группы людей. После всех необходимых процедур для отдыха им осталось всего несколько часов.

«Через два часа нас повезут обратно в аэропорт», - объяснила пассажирка.

Вылет назначили на 11 часов утра по местному времени, сообщили в пресс-службе Nordwind. Обстоятельствами задержки заинтересовалась столичная транспортная прокуратура.

Вылет, назначенный на 18 часов 8 февраля, не состоялся. Три сотни пассажиров заставили ждать посадку много часов без объяснения причин. При этом людям дали воду только после многочисленных просьб об этом.

«Мы с боем, со скандалом добивались, чтобы нам дали воду», - рассказал пассажир.

По его словам, рейс перенесли на 5:40, заявив, что для самолета нет достаточно топлива.


Куба Скандалы Бензин Самолеты Москва
09 февраля 2024, 12:56
«Говорить не мог». Свора собак в Усть-Куте напала на восьмилетнего мальчика
РИА «Новости»
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Стая собак напала на восьмилетнего мальчика на улице в Усть-Куте — городе в Иркутской области. Псы увязались за ребенком, а потом начали на него кидаться, отогнать свору смогла проходившая мимо женщина. Взрослого человека животные испугались и бросились врассыпную. Соседка пострадавшего Наталья Яковлева рассказала «360», что собаки укусили мальчика за ягодицу.

Наталья отметила - хорошо, что у школьника были теплые штаны и куртка. Это помогло смягчить укус.

«Очень сильно испугался, говорить не мог», - рассказала она о ребенке.

Мальчик, убегая от псов, рухнул в снег. На кадрах, которые появились в Сети, видно, что животные сразу же набросились на него. Информация о состоянии пострадавшего пока неизвестна.

Беспризорные собаки иногда представляют большую угрозу и для детей, и для взрослых. Ранее стая бездомных собак насмерть загрызла мужчину в Хабаровске. Местная прокуратура начала проверку. Депутат Госдумы Николай Валуев в интервью «360» призывал ввести безвозвратный отлов бродячих животных.

Дети Собаки Животные
09 февраля 2024, 11:54
Следователи назвали приоритетную причину пожара на севере Москвы
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Причиной ночного пожара в жилом доме в Северном округе Москвы могло стать нарушение работы системы обогрева кровли. Версия с поджогом не подтвердилась, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, во время первоначального осмотра места ЧП эксперты обнаружили на чердаке между первым и вторым подъездами зону термических повреждений. Там полностью выгорела электропроводка и электрооборудование.

Основной версией пожара стало нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания.

Следователи осмотрели чердак и опросили больше 10 жильцов дома в качестве свидетелей, а также председателя ЖСК. Сейчас правоохранители изучают изъятые документы и записи с камер видеонаблюдения.

В СК отметили, что во время проверки не нашли причастных к поджогу. В ближайшее время сгоревшие квартиры и чердачное помещение еще раз будут осматривать. Также назначат пожарно-техническую, строительную и оценочные судебные экспертизы, а также экспертизу по технике безопасности использования оборудования для обогрева.

После крупного пожара на улице Черняховского 15 человек разместили в социальных гостиницах. Всем выдали спальные принадлежности, предметы первой необходимости и обеспечили питанием.

Пожары Следственный комитет России Москва
09 февраля 2024, 10:51
«Хотим домой!» Туристы из России не смогли вылететь с Кубы из‑за отсутствия топлива
РИА «Новости»
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Рейс из Кайо-Коко в Москву задержали из-за отсутствия топлива. Пассажиры, которые семь часов ожидали вылета, рассказали «360» о том, что их наконец начали заселять в отель.

Самолет должен был вылететь в Россию в 18:00 8 февраля, однако рейс компании Nordwind перенесли на утро следующего дня, а позже - и вовсе отменили. В аэропорту находилось около 300 россиян. За семь часов ожидания люди получили пол-литровую бутылку воды и бутерброды.

«До сих пор маринуемся в аэропорту… Просто жесть», - рассказали пассажиры.

Им сообщили, что самолет не смог вылететь из-за нехватки топлива, а позже сообщили о его технической неисправности.

«Никакой точной информации по вылету нет. Зачем вообще везли в аэропорт, если топлива нет?» - недоумевали туристы.

Возмущенные пассажиры начали бастовать и выкрикивать «Хотим домой!».

Спустя некоторое время туристам раздали их багаж и начали заселять в отель, предоставленный авиакомпанией. Семьям с детьми позволили уехать раньше остальных.

Вылет рейса запланировали на 11:00 по местному времени, добавили в пресс-службе авиакомпании.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой вылета.

Куба Туризм Самолеты Авиакомпании Москва

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