Следователи изучат вопрос обеспечения противопожарной безопасности в «Крокусе»
Следственная группа в рамках уголовного дела о теракте в концертном зале Crocus City Hall изучает вопрос обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
«В рамках расследования уголовного дела комплексно изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании», - заявили в ведомстве.
В СК добавили, что криминалисты и следователи продолжают осмотр места происшествия.
«Идет исследование подвергшейся термическому воздействию и разрушению обширной площади, изымаются значение для расследования вещественные доказательства», - добавили в пресс-службе.
Ранее в Следкоме сообщили, что ведомство получило 143 заявления о пропавших родных и близких. В настоящее время удалось опознать тела 84 погибших , в том числе пятерых детей в возрасте от девяти до 16 лет.