Следователи допросили напавшего на губернатора Мурманской области

Нападавшего задержали и допросили. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Ранее мужчину уже судили за причинение легкого вреда здоровью.

«В ходе допроса он (подозреваемый - прим. ред.) пояснил, что совершил нападение потому, что испытывал неприязнь к губернатору, хотя лично с ним не был знаком», - указали в пресс-службе ведомства.

В рамках расследования будут проводиться судебные экспертизы, в том числе и психиатрическая. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и изучают круг общения, а также содержимое электронных носителей фигуранта уголовного дела.

Ранее главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев отметил, что пострадавшего губернатора прооперировали и поместили в реанимацию. По его словам, нападавший не задел аорту, благодаря чему Чибис выжил.