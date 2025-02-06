06 февраля 2025, 10:08

Следователи до сих пор не нашли тела экс-мэра Самары и его жены

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Следователи продолжают поиски тел пропавших без вести бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, правоохранители до сих пор не нашли прямых доказательств убийства экс-градоначальника и его супруги. Во время обысков в их квартире не нашли никаких следов насилия или крови.

Сотрудникам удалось обнаружить только документы и телефоны, которые принадлежали пропавшей семейной паре. Они лежали в квартире 29-летней внучки Тарховых. Ее заподозрили в причастности к убийству родственников после того, как от имени дедушки она разослала сообщения о том, что уезжает по делам в Москву и по всем вопросам за него будет отвечать его внучка. Когда один из знакомых семьи позвонил девушке, она заявила, что у бабушки случился инсульт и Виктор повез супругу в столицу на платной скорой.

«Сейчас [внучка Тарховых] арестована. Давать показания она отказывается», - сообщил источник Baza.

Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену искали больше месяца. Источники телеканала RTVI в главке самарского СК позже рассказали, что супругов убили. Незадолго до этого они вернулись из поездки в Хельсинки.

Убийства Полиция Москва
06 февраля 2025, 07:28
Здание шиномонтажа загорелось на западе Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пожар в здании шиномонтажа случился в столице. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, ЧП произошло на улице Филевский бульвар. Огонь разгорелся на площади 10 квадратных метров в одноэтажном здании. Внутри находились шины для автомобилей.

На место ЧП оперативно прибыли спасатели. Пламя уже потушили. Данных о пострадавших пока не поступило.

Ранее пожар случился в гостинице «Имрус» в центре столицы. По данным источника 360.ru, огонь разгорелся на минус втором этаже в бойлерной. Воспламенилось оборудование на площади в два квадратных метра.

Из отеля еще до приезда спасателей эвакуировали 14 человек. Прибывшие на место ЧП огнеборцы потушили пламя. К ликвидации привлекли 34 специалиста и 10 единиц техники. В ходе происшествия никто не пострадал.

Спасатели Пожары Запад Москва
05 февраля 2025, 22:25
Аэропорт Волгограда временно закрыли
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Власти ввели временные ограничения в аэропорту Волгограда. Об этом официальный представитель Росавиациии сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы в 21:38. Мера принималась для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров.

Экипажи воздушных судов, службы аэропорта и авиадиспетчера отслеживают безопасность полетов.

Ограничение на работу волгоградского аэропорта вводились и 2 февраля. Их сняли только на следующий день. Позднее закрывался и аэропорт Ульяновска.

Самолеты
05 февраля 2025, 21:44
Пожар разгорелся в гостинице «Имрус» в центре Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В центре столицы произошло возгорание в гостинице «Имрус», которая находится в трехэтажном здании на Новинском бульваре. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, пожар начался на минус втором этаже в бойлерной, произошло возгорание оборудования на площади в два квадратных метра. Из гостиницы еще до приезда спасателей эвакуировали 14 человек.

Как сообщила пресс-служба МЧС России , огнеборцы ликвидировали горение и произвели проверку этого и других помещений. При тушении работали 34 специалиста и 10 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее в селе Верхнее Мячково в Подмосковье вспыхнул крупный пожар на стоянке маршруток, которая находится на территории промышленной зоны. В результате сгорели более 30 машин. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Спасатели Пожары Россия Машины Москва
05 февраля 2025, 21:40
«Тел нет». Суд арестовал внучку экс-мэра Самары по подозрению в его убийстве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Суд избрал меру пресечения в виде ареста подозреваемой в убийстве бывшего самарского градоначальника Виктора Тархова. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, об исчезновении Виктора Тархова в полицию заявил его партнер по бизнесу. Внучку экс-мэра задержали, давать показания она отказалась.

«Тел нет», - добавил источник издания.

Об убийстве Тархова стало известно в среду, 5 февраля.

Источники прессы в правоохранительных органах уточняли, что бывшего самарского градоначальника и его жену убили около месяца назад.

Убийства Суд Полиция

Новости по теме