28 февраля 2024, 08:28

Следком выяснил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

РИА «Новости»
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Следственный комитет России установил все детали и обстоятельства террористического акта на Крымском мосту в октябре 2022 года. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

По его словам, обвиняемые в настоящее время знакомятся с материалами дела, расследование еще продолжается.

«Все обстоятельства этого преступления установили, дело на завершающейся стадии. Обвиняемые и представители их защиты знакомятся с материалами», - сказал председатель СК.

Ранее стало известно, что следствие предъявило обвинения Артуру Терчаняну, Владимиру Злобу, Роману Соломко, Георгию и Артему Азатьянам, Дмитрию Тяжелых, Олегу Антипову и Александру Былину. Фигуранты являются гражданами Украины, Армении и России.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года, в результате подрыва грузовика обвалились два пролета автомобильной части моста. При взрыве погибли три человека из легкового автомобиля , который ехал рядом с большегрузом.

Крымский мост Россия Следственный комитет России Взрыв на Крымском мосту
28 февраля 2024, 07:54
Волейболист за час до 18-летия умер в ДТП с лосем на Урале
«ВКонтакте»
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В Свердловской области автомобиль с игроками волейбольной команды «Титан» сбил лося. Умер 17-летний спортсмен, сообщил сайт E1.ru.

Авария произошла 26 февраля в 23:10 на 37-м километре трассы Нижний Тагил - Нижняя Салда. Водитель Lada Kalinа сбил выбежавшего на дорогу лося. Машина упала в кювет и перевернулась. Один пассажир умер, еще один и водитель выжили, но получили травмы. Животное не выжило.

Погиб волейболист из команды «Титан». Он родился 27 февраля и менее чем через час после ДТП мог отпраздновать совершеннолетие. Спортсмены возвращались с соревнований в Нижнем Тагиле на нескольких машинах.

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов трамвай врезался в легковой автомобиль. В день аварии образовалась пробка, к месту столкновения приехала Госавтоинспекция. По предварительной информации, никто не пострадал.

Спортсмены ДТП Свердловская область
28 февраля 2024, 07:02
Металлический ангар со строительным оборудованием загорелся в Москве
РИА «Новости»
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В Троицком административном округе Москвы утром 28 февраля загорелся металлический ангар. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия, сообщил источник «360».

Очевидец сообщил о возгорании в 05:42. По его словам, загорелся металлический ангар со строительным оборудованием в деревне Красная Пахра дом 51 недалеко от ТСК «Молоток». По предварительной информации, люди в здании в момент пожара не находились.

Прибывшие на место спасатели оценили обстановку, подключили два водяных ствола и принялись тушить пожар. Возгорание произошло внутри отдельно стоящего здания размером 40 на 20 метров, что именно стало источником - неизвестно.

В Санкт-Петербурге женщина умерла во время пожара в квартире на проспекте Космонавтов. Еще одну пострадавшую госпитализировали с ожогами.

Пожары Москва
28 февраля 2024, 00:45
МЧС назвало фейком видео с упавшим в Челябинске НЛО
Freepik
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Видео с неопознанным летающим объектом, якобы пролетающим над Челябинском, является фейком. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«На видео очевидные признаки монтажа. В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях обращений по данному факту не поступало», - указали в сообщении.

Накануне вечером в местных социальных сетях опубликовали видео, как в небе над Челябинском якобы пролетает неизвестный светящийся объект. В комментариях некоторые горожане решили, что над мегаполисом пронесся и упал метеорит. Камеры видеонаблюдения эту информацию не подтвердили, добавили в главке МЧС.

Неопознанный летающий объект ранее случайно сняла стюардесса лоукостера Wizz Air во время полета над Европой. По словам бортпроводницы, она убедилась в существовании инопланетной жизни.

Видео Челябинск
28 февраля 2024, 00:18
«Врачи вытащили с того света». Мать подростка пожаловалась на приговор напавшему на ее сына в Щелкове
Freepik
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Юноша стал жертвой избиения в Щелкове после ссоры с однокурсницей по колледжу. На него напал ее знакомый. После сильного удара головой об асфальт 17-летний подросток попал в реанимацию с тяжелыми травмами. Суд назначил нападавшему условный срок, что шокировало мать пострадавшего. Подробностями ситуации она поделилась с «360».

«На сына напали рядом с колледжем 17 сентября 2023 года по наводке его однокурсницы. Поводом стало высказывание моего сына по поводу поведения этой девочки, которая вела себя очень вызывающе в колледже. На мальчика напал 22-летний армянин и сын не оказывал ему никакого сопротивления», - рассказала она.

Собеседница издания отметила, что избивший ее сына приехал в Щелково из Ставропольского края. Он живет с матерью на съемной квартире, его отец сейчас находится «в местах не столь отдаленных».

«Это парень раньше занимался спортом. Поэтому при нападении он перекинул сына через бедро и со всей силы ударил его головой об асфальт, что и привело к тяжким телесным повреждениям», - отметила она.

Врачи боролись за жизнь ее сына пять дней. Сейчас мать оформляет ему инвалидность. По ее словам, мальчик до сих пор мучается от головных болей.

Суд назначил нападавшему три года условного срока и компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей, которую он до сих пор не выплатил.

«У сына была очень тяжелая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг, большая гематома. Можно сказать, что врачи вытащили его с того света. Я удивлена почему следствие так халатно провело свою работу, что и привело к такому мягкому наказанию», - добавила жительница Щелкова.

Теперь женщина планирует обжаловать решение суда.

Суд Врачи Щелково Избиения

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