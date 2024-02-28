Следком выяснил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

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По его словам, обвиняемые в настоящее время знакомятся с материалами дела, расследование еще продолжается.

«Все обстоятельства этого преступления установили, дело на завершающейся стадии. Обвиняемые и представители их защиты знакомятся с материалами», - сказал председатель СК.

Ранее стало известно, что следствие предъявило обвинения Артуру Терчаняну, Владимиру Злобу, Роману Соломко, Георгию и Артему Азатьянам, Дмитрию Тяжелых, Олегу Антипову и Александру Былину. Фигуранты являются гражданами Украины, Армении и России.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года, в результате подрыва грузовика обвалились два пролета автомобильной части моста. При взрыве погибли три человека из легкового автомобиля , который ехал рядом с большегрузом.