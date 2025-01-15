15 января 2025, 20:06

Следком назначил комплексную экспертизу по делу об авиакатастрофе в Актау

РИА «Новости»
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В рамках расследования уголовного дела о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» в Казахстане российские следователи назначили комплексную проверку, получили записи переговоров диспетчеров и данные с бортовых самописцев. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Казахстан Авиакатастрофы Следственный комитет России Крушение самолета в Актау
15 января 2025, 21:13
Появилась расшифровка переговоров разбившегося самолета AZAL с диспетчерами
РИА «Новости»
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Появилась расшифровка переговоров пилотов самолета AZAL, разбившегося в казахстанском городе Актау. Судя по ней, диспетчеры предлагали экипажу приземлиться в Грозном или Махачкале, сообщил Telegram-канал Baza.

Согласно расшифровке, важные решения о полете пилоты самолета принимали самостоятельно. В частности, они не стали садиться в аэропорту Грозного или лететь в Махачкалу, а затем следовать обратно в Баку и лететь в Актау.

Исходя из переговоров, российские диспетчеры предложили экипажу сесть в Грозном. Затем был озвучен вариант посадки воздушного судна в Махачкале. Также пилотам передавали данные по другим российским аэропортам, но они решили в них не лететь.

Версии о столкновении с птицами и о взорвавшемся газовом баллоне на борту озвучил именно экипаж самолета. Из расшифровки еще становится понятно, что внешнее воздействие на самолет было, но пилоты не стали объявлять ЧС на борту.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с Актау.

На его борту летели 67 человек, 38 из них погибли.

Самолеты Переговоры Крушение самолета в Актау
15 января 2025, 14:24
Неизвестный открыл стрельбу в школе Рязани и ранил подростка
РИА «Новости»
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Стрельба из травматического пистолета произошла в рязанской школе № 47. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах города сообщило издание YA62.ru.

По словам собеседника журналистов, из учебного заведения госпитализировали подростка 2010 года рождения. Врачи диагностировали у школьника сотрясение мозга , закрытую черепно-мозговую травму, гематому затылочной области.

Юношу в сопровождении матери доставили в Областную детскую клиническую больницу.

Кто принес в школу травматический пистолет и при каких условиях возникла стрельба, журналисты не сообщили.

Официального подтверждения информации о происшествии в школе № 47 Рязани пока нет.

Стрельба Школы Россия
15 января 2025, 11:29
Трое выживших при крушении самолета в Актау россиян пока остаются в больницах
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Шестерых выживших в авиакатастрофе в Актау россиян, включая ребенка, выписали из больниц, но трое еще продолжают лечение. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«Врачи оценивают их состояние как среднетяжелое с благоприятным прогнозом», - добавил он.

Ранее Кузнецов сообщал , что троих выживших выписали еще до Нового года.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции, что расшифровка черных ящиков разбившегося Embraer 190 не подтвердила выводов, которые успели сделать некоторые СМИ.

Он призвал не нагнетать атмосферу в медийном пространстве, а дождаться официальных результатов расследования.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря. В ней погибли 38 человек, большинство - граждане Азербайджана.

Больницы Авиакатастрофы Россия Азербайджан Крушение самолета в Актау
15 января 2025, 10:25
Награды хоккеиста Малкина могла украсть банда воров, грабящих спортсменов в США
Global Look Press
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Российского хоккеиста Малкина, играющего в составе клуба «Питтсбург Пингвинз», могла обокрасть новая банда, грабящая спортсменов в США. Об этом сообщило американское издание CBS News.

По данным источника, ограбление дома хоккеиста стало очередным в «растущей тенденции нападений на профессиональных спортсменов». Преступники грабят дома, когда те уезжают на матчи и тренировки.

Ранее банда воров проникла в дом квотербека клуба «Цинциннати Бенгалс» Национальной футбольной лиги Джо Барроу, канадского хоккеиста клуба «Даллас Старз» Тайлера Сегина, баскетболиста «Даллас Маверикс» Луки Дончича и некоторых других спортсменов.

«Недавно ФБР разослало во все профессиональные спортивные лиги бюллетень об организованных и изощренных кражах. Следователи заявили, что, судя по всему, целью воров были игроки-суперзвезды», - заявили журналисты CBS News.

Дом Евгения Малкина в Сьюикли-Хайтс ограбили 11 января, когда спортсмен участвовал в матче с хоккейным клубом «Оттава Сенаторз». Грабители украли из его сейфа чемпионские кольца на Кубок Стэнли. Эти награды он получил в 2009, 2016 и 2017 годах.

США Спортсмены Ограбления Хоккей Евгений Малкин

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