Следком начал проверку после угроз убийством из-за флага в валдайской школе

«Следователи СК проверяют информацию о противоправных действиях в отношении детей. <...> Устанавливают все обстоятельства, изложенные в видеоролике», - указали в публикации.

На кадрах, опубликованных в группе «Свободный информационный портал Великий Новгород» во «ВКонтакте», видно, как подросток обматывается флагом Таджикистана. Далее ученица задает школьнику вопрос, зачем он это сделал. В ответ девочка получает угрозы. Мальчик заявил, что зарежет ее после уроков. При этом он заверил, что никогда не возьмет в руки флаг России.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что личности всех участников инцидента установили. Их доставили отдел полиции Валдайского района для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Проверку также организовала прокуратура Новгородской области.

«Будет дана оценка условиям жизни и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов и учреждений системы профилактики, в том числе школы», - отметили в ведомстве.