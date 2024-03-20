Скважину к горнякам на шахте «Пионер» начали бурить в Приамурье

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«На руднике „Пионер“ приступили к бурению скважины к предполагаемому месту нахождения горняков», - указали в пресс-службе кабмина.

Поручение по бурению скважины дал глава региона Василий Орлов. Буровую установку привезли из Благовещенска. Также необходимые детали доставили с Покровского рудника. Специалисты настроили оборудование и приступили к бурению.

Начальник участка НПГФ «Регис» Сергей Козырев отметил, что цель - попасть на нулевой уровень. В планах - пробурить скважину глубиной 265 метров под наклоном 49 градусов. Он уточнил, что нужно попасть в транспортный уклон на нулевую отметку.

ЧП на руднике в Зейском районе Амурской области произошло 18 марта. В результате обрушения под завалами оказались примерно 13 человек. Предполагается, что среди них есть вахтовые рабочие из других российских регионов.

Для проведения работ на место прибыли горноспасатели МЧС России. В Амурской области ввели режим ЧС. Президент Владимир Путин призвал сделать все возможное, чтобы спасти заблокированных горняков.