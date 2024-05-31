31 мая 2024, 23:12

Скорые, пожарные, МЧС. Видео от станции метро «Спортивная» в Москве

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У станции метро «Спортивная» на Сокольнической линии метро скопилось множество автомобилей МЧС и карет скорой помощи. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места.

Около станции дежурят наряды полиции, Росгвардии, кареты скорой помощи и пожарные. Пространство около метро оцеплено.

У медиков наготове носилки для эвакуации возможных пострадавших. По информации источника 360.ru, пострадали пять человек. Информации о степени тяжести не поступало.

Поезд сошел с рельсов поздно вечером на перегоне в Сокольнической линии московского метро. К месту происшествия сразу выдвинулись около 10 бригад скорой помощи.

Скорая помощь МЧС РФ Поезда Метро Сход поезда на Сокольнической линии метро Москвы
31 мая 2024, 23:07
Носилки наготове. Вестибюль станции метро в Москве оцепили после остановки поезда
Телеканал «360»
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Вестибюль станции метро в Москве, где произошла остановка поезда, оцепили. На место прибыли кареты скорой помощи, медики подготовили носилки. Еще одно видео с места ЧП появилось в распоряжении 360.ru.

«Разворачивают пожарные рукава, носилки наготове. Но если заглянуть в вестибюль станции, там сейчас обстановка достаточно спокойная. Внешне кажется, что ничего не происходит. Хотя на площади перед ней огромное количество спецслужб», - рассказал автор ролика.

О ЧП на Сокольнической линии метро в Москве стало известно вечером 31 мая. В районе станции «Воробьевы горы» остановился поезд. Сообщалось о задымлении в вагоне.

По данным источника 360.ru, среди пострадавших - минимум пять человек. Однако в пресс-службе департамента транспорта столицы заявили об отсутствии раненых.

Скорая помощь Видео Поезда Метро Метро Москвы Москва Сход поезда на Сокольнической линии метро Москвы
31 мая 2024, 23:07
Спасатели эвакуировали 150 человек из поезда на Сокольнической линии
Pxhere
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Бригады спасателей продолжают работать на месте ЧП в Москве. Из поезда на Сокольнической линии метро вывели свыше 100 человек, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Всего эвакуировали 150 человек», - заявил источник.

По его словам, в госпитализации никто не нуждается.

Вечером 31 мая в районе станции метро «Воробьевы горы» на Сокольнической линии метро остановился поезд. По предварительной информации в вагоне произошло задымление. Очевидцы сняли на видео место ЧП. Одна свидетельница случившегося рассказала, что в поезде пропадало электричество.

Сход поезда на Сокольнической линии метро Москвы
31 мая 2024, 22:39
Пять человек пострадали в результате ЧП на Сокольнической линии метро в Москве
Pxhere
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В результате ЧП на Сокольнической линии метро в Москве пострадали пять человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информации о степени тяжести травм раненых не поступало. На месте работают врачи скорой помощи.

При этом в департаменте транспорта Москвы сообщили, что из-за ЧП в метро никто не пострадал, а безопасности пассажиров ничего не угрожает.

«На станции „Спортивная“ произошла небольшая техническая неисправность, нашим пассажирам ничего не угрожает, здесь работают все службы», - заявила советник заммэра Москвы по вопросам транспорта Юлия Темникова.

О происшествии в столичной подземке стало известно вечером 31 мая. На Сокольнической линии после задымления в вагоне остановился поезд.

Метро Метро Москвы Москва Сход поезда на Сокольнической линии метро Москвы
31 мая 2024, 22:37
Спасатели в Москве вскрыли квартиру и обнаружили тело актера Липинского
РИА «Новости»
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Спасатели вскрыли московскую квартиру актера Дмитрия Липинского после приезда полиции. В помещении обнаружили тело мужчины, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Дмитрий Липинский не вышел в пятницу на работу, перестал отвечать на звонки. Также он не открывал дверь квартиры. Мать предположила, что ему стало плохо.

Прибывшие спасатели вызвали полицию , чтобы вскрыть дверь квартиры. Работали слесарным инструментом. В помещении полиция обнаружила тело хозяина квартиры.

Спасатели Полиция Актеры Квартиры

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