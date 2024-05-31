Скорые, пожарные, МЧС. Видео от станции метро «Спортивная» в Москве

Вестибюль станции метро в Москве, где произошла остановка поезда, оцепили. На место прибыли кареты скорой помощи, медики подготовили носилки. Еще одно видео с места ЧП появилось в распоряжении 360.ru.

«Разворачивают пожарные рукава, носилки наготове. Но если заглянуть в вестибюль станции, там сейчас обстановка достаточно спокойная. Внешне кажется, что ничего не происходит. Хотя на площади перед ней огромное количество спецслужб», - рассказал автор ролика.

О ЧП на Сокольнической линии метро в Москве стало известно вечером 31 мая. В районе станции «Воробьевы горы» остановился поезд. Сообщалось о задымлении в вагоне.

По данным источника 360.ru, среди пострадавших - минимум пять человек. Однако в пресс-службе департамента транспорта столицы заявили об отсутствии раненых.