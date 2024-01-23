23 января 2024, 13:32

«Скорее всего, больные». Охотник объяснил нападение волков на людей в Курганской области

piqsels
Читайте нас в: Google Новости

Напавший на людей в Курганской области волк, скорее всего, был больным. Здоровые животные обычно не трогают человека, рассказал «360» охотник Алексей, принимавший участие в ликвидации опасного хищника в поселке Курорт «Озеро Медвежье».

«Скорее всего, больные. <…> Волк, по идее, не должен нападать на человека. Тем более у него корма много», - отметил мужчина.

Он добавил, что на данный момент удалось убить одного волка, который до смерти растерзал женщину в Курганской области. По словам мужчины, животное искали около 10 человек, в том числе охотники, местные жители и полиция.

«Информация пришла <…>, якобы где-то там за озером видели сейчас волка. Вот мы сейчас туда мчимся», - рассказал охотник.

Мужчина также отметил, что раньше волки в поселок не приходили.

«У нас их нет, раньше не было никогда, и мы не знаем их поведение, повадки их, как они себя будут вести», - заявил охотник.

Пока неизвестно, действительно ли напавший волк был болен. Животное отправили на экспертизу, сообщил Алексей.

О нападении волка на людей в Курганской области стало известно 23 января. Животное ранило четырех человек , один из них погиб. Жертвой стала женщина, которая попала в больницу в тяжелом состоянии.

Очевидица случившегося , которая пыталась вызвать скорую пострадавшей, рассказала, что до этого волк едва не напал на детей.

Курганская область Животные
23 января 2024, 11:10
Жители Алма-Аты во время землетрясения выпрыгивали из окон
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Восемь человек пострадали от последствий ночного землетрясения в Алма-Ате. Из них трое выпрыгнули из окон, одного госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил «Sputnik Казахстан».

По данным на три часа ночи медпомощь потребовалась восьми жителям Алма-Аты. Из них пятеро получили травмы, выбегая из дома во время землетрясения , еще трое выпрыгнули из окон второго и третьего этажей. Большинству пациентов назначили амбулаторное лечение и отправили по домам, только одного госпитализировали в тяжелом состоянии.

К утру к врачам обратились 44 человека с ушибами головы, растяжениями, защемлениями легкой и средней степени тяжести, троих госпитализировали. Управление общественного здравоохранения Алма-Аты сообщило, что среди пострадавших 10 детей. Медучреждения перевели на усиленный режим работы.

Эпицентр землетрясения находился в 264 километрах от Алма-Аты, на границе Китая и Киргизии. Специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой семь баллов. В Курганской области из-за сейсмической активности эвакуировали жильцов двух многоэтажек.

Казахстан Землетрясения Медицина
23 января 2024, 11:09
Высадившую кота Твикса проводницу временно отстранили от работы
Читайте нас в: Google Новости
Проводницу, которая сняла с поезда кота Твикса, временно отстранили от работы с пассажирами. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников на круглом столе в Госдуме по правилам перевозки домашних животных в общественном транспорте.

«В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами. Она не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения», - процитировало Колесникова РИА «Новости».

По его слова, расследование происшествия продолжается.

Тем временем петицию об увольнении проводницы за жестокое обращение с животным подписали уже 376 699 человек.

Женщина высадила кота на улицу в мороз, приняв за бродячего. При этом он находился в поезде легально - на него оформили багажную квитанцию и он находился в вагоне, где разрешен проезд животных. Ночью и днем 20 января к поискам Твикса присоединились пять тысяч человек. Кот прошел восемь километров в поисках укрытия и еды и в итоге умер. Следственный комитет России проведет проверку после гибели Твикса.

РЖД Коты Животные Поезда
23 января 2024, 10:51
Машину жителя Подмосковья сожгли по заказу криминального авторитета
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители задержали двух мужчин, а также подозреваемого, по заказу которого злоумышленники сожгли машину жителя Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Московской области.

Двое мужчин ночью пробрались на охраняемую стоянку и подожгли автомобиль жителя Подмосковья. В результате иномарка полностью сгорела, сумма ущерба составила порядка трех миллионов рублей. По факту поджога СК возбудил уголовное дело.

Правоохранители задержали двух подозреваемых. Мужчины сознались в поджоге и рассказали, что совершили преступление по заказу знакомого. Полиция при силовой поддержке Росгвардии задержала 45-летнего подозреваемого.

«Задержанный является криминальным авторитетом среди выходцев из ближнего зарубежья, который оказывает покровительство лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность с привлечением труда нелегальных мигрантов», - указали в пресс-службе.

Ранее в поджоге автомобиля обвинили жителя Тюмени. По версии следствия, мужчина из личной неприязни к своему коллеге сжег машину ямальского предприятия.

Уголовное дело Поджоги Мигранты Россия Машины Полиция
23 января 2024, 10:42
Пятерых россиян задержали на Пхукете за игру в покер
Читайте нас в: Google Новости
Полицейские задержали пятерых россиян, игравших в покер, на Раваи (остров Пхукет, Таиланд). Как стало известно «360», правоохранители обыскали виллу, где устраивали азартные игры.

Полиция изъяла игорный стол, фишки, камеры видеонаблюдения и другие вещдоки. Другие детали происшествия неизвестны. В распоряжении канала есть кадры с места задержания.

Ранее, в апреле 2023 года, СМИ писали, что полицейские накрыли на Бали организованное россиянами подпольное казино. Его обнаружили на вилле в районе Чангу. Желающие платили за вход примерно по 10 тысяч рублей. В момент прибытия правоохранителей на вилле играли 26 россиян и один житель Белоруссии. Некоторых игроков задержали. Россияне жаловались, что их якобы продержали двое суток без еды и воды, а наконец отпустив, не вернули паспорта - за них потребовали деньги.

В начале января 2024 года подпольное казино накрыли в Северске Томской области. При обыске из заведения изъяли 15 игровых автоматов, деньги и технику. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Таиланд Полиция

Новости по теме