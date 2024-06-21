Скорая наехала на провода под напряжением после урагана в Москве

«Провода, возможно, под напряжением. Люди сами выйти не могут», - заявил он.

При этом собеседник не уточнил, о каких именно проводах идет речь. Днем 20 июня на столицу обрушился сильный ураган «Эдгар» , возможно, мог упасть один из столбов под напряжением.

На место ЧП направили группу МЧС. Эвакуацию провели, когда прибыла другая скорая для пациента. К настоящему времени всех людей пересадили. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В четверг, 20 июня, сильный порыв ветра повалил строительные леса на северо-востоке Москвы. Они рухнули на мужчину и убили его. Это была вторая смерть из-за урагана «Эдгар». До этого на Ивановской улице пенсионера придавило деревом.