Скорая наехала на провода под напряжением после урагана в Москве
Автомобиль скорой помощи наехал на электрические провода на улице Лескова в Москве. Бригаде и пациенту понадобилась помощь спасателей, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.
«Провода, возможно, под напряжением. Люди сами выйти не могут», - заявил он.
При этом собеседник не уточнил, о каких именно проводах идет речь. Днем 20 июня на столицу обрушился сильный ураган «Эдгар» , возможно, мог упасть один из столбов под напряжением.
На место ЧП направили группу МЧС. Эвакуацию провели, когда прибыла другая скорая для пациента. К настоящему времени всех людей пересадили. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В четверг, 20 июня, сильный порыв ветра повалил строительные леса на северо-востоке Москвы. Они рухнули на мужчину и убили его. Это была вторая смерть из-за урагана «Эдгар». До этого на Ивановской улице пенсионера придавило деревом.