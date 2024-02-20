Скорая и поезд столкнулись в Башкирии, два человека погибли

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«В скорой было четыре человека: водитель, медсестра, бабушка и дедушка. Бабушка при смерти была, поэтому скорая спешила в больницу», - рассказал очевидец.

Когда поезд врезался в машину скорой, пожилая женщина сразу же скончалась. По словам очевидца, вероятно, водитель тоже погиб.

«Медсестра была в предсмертном состоянии, не знаю выжила или нет. Только дед жив остался», - сообщил свидетель аварии.

Другой очевидец рассказал, что к месту происшествия приехали врачи, сотрудники ДПС. Проезд перекрыли, в обе стороны образовались большие пробки.

Ранее смертельное ДТП с грузовиком произошло в Сочи. Фура перевернулась на трассе, водитель большегруза получил тяжелые травмы и скончался в больнице.