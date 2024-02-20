20 февраля 2024, 19:52

Скорая и поезд столкнулись в Башкирии, два человека погибли

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Поезд сбил машину скорой помощи в Стерлитамаке. Источник «360» рассказал, что медики спешили в больницу, чтобы спасти пожилую женщину, которая умирала. В результате аварии погибли минимум двое.

«В скорой было четыре человека: водитель, медсестра, бабушка и дедушка. Бабушка при смерти была, поэтому скорая спешила в больницу», - рассказал очевидец.

Когда поезд врезался в машину скорой, пожилая женщина сразу же скончалась. По словам очевидца, вероятно, водитель тоже погиб.

«Медсестра была в предсмертном состоянии, не знаю выжила или нет. Только дед жив остался», - сообщил свидетель аварии.

Другой очевидец рассказал, что к месту происшествия приехали врачи, сотрудники ДПС. Проезд перекрыли, в обе стороны образовались большие пробки.

Ранее смертельное ДТП с грузовиком произошло в Сочи. Фура перевернулась на трассе, водитель большегруза получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Больницы Видео Машины Поезда Водители
20 февраля 2024, 18:55
«Можно было заметить». Отец сбежавшей из детсада в Щелкове девочки обвинил воспитателя
Unsplash
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Отец девочки, которая сбежала из детского сада в Щелкове, обвинил воспитателя и охрану в халатности. Он поделился с «360» подробностями случившегося.

По словам мужчины, девочка объяснила родителям, что ушла из детсада, так как захотела домой. Дверной замок был сломан, и она беспрепятственно смогла выйти. При этом она почти 20 минут самостоятельно переодевалась.

«То, что ребенок мельтешит туда-сюда по коридору, одеваясь один, можно было заметить», - подчеркнул отец.

Он добавил, что девочка не смогла достать шапку и ушла без нее, а верхняя одежда была нараспашку. Дошкольница дошла до железнодорожных путей, где ее встретила женщина и передала общей знакомой. Та привела ребенка домой. Отец в это время застрял в пробке.

«Я как раз буквально за полчаса до вот этого всего должен был ее забрать. <…> По дороге, где перекрыто, проехать не смог», - объяснил мужчина.

Он утверждает, что дочь пришла домой бледная и вся дрожала. Отец предположил, что она замерзла и испугалась. Родители сообщили руководству детского сада, что не вернут ребенка в учреждение, пока не уволят воспитателя.

«Пока этот воспитатель, который относится халатно, не будет уволен. <…> Только когда его не будет в садике, мы вернем туда ребенка. И все родители, которые сидят в общем родительском чате нашей группы, тоже написали, что пока она будет в садике, детей не будут водить. <…> Сотрудник охраны <…> также отнесся халатно к своей работе», - заявил отец девочки.

В прокуратуре Московской области организовали проверку по факту случившегося. Ведомство оценит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних.

Дети Детские сады Щелково
20 февраля 2024, 18:26
Иностранец забил знакомую до смерти на пляже в Сочи
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В Сочи ссора мужчины и женщины на пляже закончилась жестоким убийством. Иностранец 58 лет до смерти забил 46-летнюю знакомую, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Вначале злоумышленник набросился на женщину с кулаками, а потом проломил ей череп, несколько раз ударив камнем. Тело нашли прохожие. Мужчина скрылся с места преступления, но позже его задержали. Он дал признательные показания.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области житель деревни Шеманиха ударил ножом свою подругу , в результате чего та скончалась на месте. Причиной конфликта стал отказ женщины выехать из квартиры сожителя.

Убийства Преступления Сочи
20 февраля 2024, 17:11
Трехлетняя девочка сбежала из детсада в Щелкове в поисках мамы
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Маленькая девочка в Щелкове сбежала из детского сада на поиски матери. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По предварительным данным, 19 февраля около 16:00 трехлетняя девочка, оставшись без присмотра педагогов образовательного учреждения, самостоятельно оделась и вышла на улицу через открытую входную дверь.

«Впоследствии ребенка без сопровождения взрослых увидела соседка и отвела ее домой», - сообщили в прокуратуре.

Ведомство оценит соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних и действия должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья воспитанников.

Ребенка засняли камеры видеонаблюдения. Кадры, на которые попала сбежавшая из детсада девочка, распространили в Сети. На них видно, как малышка прошла по улице мимо женщины с ребенком. Та заметила, что девочка идет одна в распахнутой одежде и без шапки, но в итоге просто пошла своей дорогой.

По данным «Московского комсомольца» , папа малышки, который ехал за ней, застрял в пробке. Мать девочки написала заявление в полицию по поводу случившегося.

Подобный инцидент произошел в Орле в сентябре 2023 года. Там трехлетний мальчик ушел из детсада через открытые ворота и попал под машину. Ребенка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

Дети Детские сады Щелково
20 февраля 2024, 15:23
Двух котов спасли при пожаре на севере Москвы
Freepik
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На севере Москвы спасли двух котов, оставшихся в квартире в горящем доме. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Пожар произошел днем 20 февраля в жилом доме в Тимирязевском районе. Загорелась сильно захламленная квартира на втором этаже.

В это время хозяйка Дионы и Тимофея, живущая выше, металась по квартире и пыталась найти питомцев в задымленном помещении. В конце концов женщину вывели пожарные, надев на нее кислородную маску, а котов найти так и не удалось.

Однако история кончилась хорошо. Оказалось, что животные, испугавшись пожара, забились под кровать и диван. Хозяева сами нашли питомцев, когда дым немного рассеялся. Котов покажут ветеринару.

В пожаре погибли женщина и мужчина. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу, в машине скорой помощи.

Пожары Животные Москва

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