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По словам тех, кто находился на месте происшествия, медикам звонили несколько раз. Когда очевидица пришла в бассейн со своими детьми, ребенка уже пытались реанимировать тренеры. До того, как женщина зашла в воду, прошло минимум 15 минут.

«Мы увидели толпу, конечно, спросили что случилось. Потом, не став мешать, ушли в детский бассейн. Сказали, скорую уже вызвали. Звонили, по словам ребят вокруг, несколько раз. Мы минут 15-20 плавали. Потом нас попросили уйти. И только-только тогда приехала скорая. То есть, реально, я думаю, минут 30-40 она ехала. Ужасно», - поделилась очевидица.

Своих детей женщина отвела в игровую. На тот момент девочку уже увезли медики. Очевидице также пришлось успокаивать свою мать, которая видела скорую у бассейна.

«Она пошла гулять с собакой. И видела скорую у бассейна. Зная, что мы туда пошли, и видя наши скутеры. Ей сказали: „утонул ребенок“. Сами понимаете ее состояние», - добавила женщина.

Очевидица отметила, что, предположительно, утонувшая девочка была с папой.

«Такая трагедия в семье. Я так поняла, она с папой была. Не представляю, как он жене скажет», - сказала свидетельница случившегося.

Пятилетняя девочка во время купания вечером 18 октября не рассчитала силы и захлебнулась в бассейне. В пресс-службе Минздрава Московской области сообщили «360», что ребенка пытались спасти больше часа.