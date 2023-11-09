Скончался замглавы Роскосмоса по экономике Максим Овчинников

«После тяжелой болезни умер Максим Овчинников. Талантливый молодой экономист и администратор», - написал Рогозин.

Бывший руководитель Роскосмоса вспомнил, что пригласил Овчинникова в госкорпорацию в 2018 году. По словам сенатора, в Федеральной антимонопольной службе, где тот работал, его также ценили и не хотели отпускать.

Рогозин также подчеркнул, что в Роскосмосе Овчинников смог оперативно навести финансовый порядок. Он не переставал отстаивать интересы ракетно-космической отрасли, которая встала на путь борьбы с коррупцией.

«Как результат - годы беспрецедентных безаварийных пусков», - указал экс-руководитель корпорации.

Овчинников родился 11 сентября 1983 года. В 2006 году он окончил магистратуру МГУ, а в 2018 году стал заместителем генерального директора по экономике и финансам Роскосмоса.