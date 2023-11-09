09 ноября 2023, 10:37

Скончался замглавы Роскосмоса по экономике Максим Овчинников

РИА «Новости»
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Заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников скончался в возрасте 40 лет. До этого он продолжительное время боролся с тяжелой болезнью, сообщил экс-глава госкорпорации, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

«После тяжелой болезни умер Максим Овчинников. Талантливый молодой экономист и администратор», - написал Рогозин.

Бывший руководитель Роскосмоса вспомнил, что пригласил Овчинникова в госкорпорацию в 2018 году. По словам сенатора, в Федеральной антимонопольной службе, где тот работал, его также ценили и не хотели отпускать.

Рогозин также подчеркнул, что в Роскосмосе Овчинников смог оперативно навести финансовый порядок. Он не переставал отстаивать интересы ракетно-космической отрасли, которая встала на путь борьбы с коррупцией.

«Как результат - годы беспрецедентных безаварийных пусков», - указал экс-руководитель корпорации.

Овчинников родился 11 сентября 1983 года. В 2006 году он окончил магистратуру МГУ, а в 2018 году стал заместителем генерального директора по экономике и финансам Роскосмоса.

Дмитрий Рогозин Смертность Болезни Роскосмос
09 ноября 2023, 11:04
Грузовик загорелся на 19-м километре Киевского шоссе
РИА «Новости»
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На 19-м километре Киевского шоссе напротив владения 2 столкнулись два грузовых автомобиля. Один из них загорелся после дорожно-транспортного происшествия (ДТП), передал департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

На место аварии прибыли сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются. Данных о пострадавших нет. Движение в сторону области затруднено из-за ДТП.

Во вторник, 7 ноября, другой грузовик стал виновником аварии и смерти пешехода. На внешней стороне 82-го километра МКАД (перед развязкой с Дмитровским шоссе) он наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом человека.

ДТП Москва 2023 Дептранс Москвы
09 ноября 2023, 10:32
Более 20 тысяч жителей Владивостока остались без света, воды и тепла
Pxhere
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Более 20 тысяч человек остались без электроснабжения, отопления и горячей воды во Владивостоке. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

В ведомстве указали, что 9 ноября около 11:25 по местному времени из-за аварии отключилось электричество в многоквартирных домах на улицах Крыгина, Леонова, Сипягина, Саратовской, а также в Перекопском переулке. Кроме того, из-за работ на магистральной теплотрассе 126 многоквартирных домов и еще 120 построек остались без теплоснабжения и горячей воды. Это произошло около 11:50 по владивостокскому времени.

После аварийного отключения света, тепла и воды прокуратура Фрунзенского района Владивостока начала проверку. Надзорное ведомство выяснит, соблюдались ли требования закона при содержании и обслуживании электрических и тепловых сетей, а также нормативные сроки ликвидации последствий аварии. Отдельное внимание в прокуратуре пообещали уделить перерасчету платы за неоказанные коммунальные услуги.

Ранее часть жителей Южно-Сахалинска осталась без света из-за аварийного отключения. Электроснабжения лишились люди в домах по улицам Ленина и Пограничная.

Электричество Приморье Владивосток
09 ноября 2023, 10:18
Пожарные локализовали возгорание в нежилом особняке Ростова-на-Дону
Пресс-служба МЧС
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Огнеборцы локализовали возгорание в особняке мецената Николая Парамонова, расположенного в центре Ростова-на-Дону. Пожар распространился на третьем и четвертом этажах, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Огнеборцы ведомства локализовали пожар на площади 600 квадратных метров», - указали в публикации.

Ранее МЧС сообщало, что огонь охватил третий и четвертый этажи неэксплуатируемого здания. Из-за пожара обрушилась кровля особняка. Однако экстренные службы не обнаружили погибших и пострадавших.

На место ЧП прибыл 61 человек и 20 единиц техники.

До этого очевидцы опубликовали в интернете кадры пожара в Ростове-на-Дону. На видео заметны большие языки пламени, высовывающиеся из оконных рам, и густой столп дыма.

Сам особняк Николая Парамонова является бывшим доходным домом 1914 года постройки. На прошлой неделе зданию хотели присвоить статус культурного наследия, однако этого не произошло.

Пожары МЧС РФ Россия
09 ноября 2023, 09:55
Актеру «Бригады» Кирису вызвали скорую после выпитого алкоголя
РИА «Новости»
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Сотрудники столичного ресторана «Живаго» вызвали скорую помощь актеру из сериала «Бригада» Денису Кирису. Предварительно, во время отдыха в заведении ему стало плохо после нескольких бокалов алкоголя, сообщил Telegram-канал Mash.

«49-летнему Денису Кирису стало плохо. <…> Персонал заведения позвонил в 103. Мужчину откачали на месте», - указали в публикации.

Денис Кирис участвовал в съемках таких фильмов, как «Дикий-2», «Антикиллер», «Бригада» и «След». С 2017 года он является членом Общественной палаты и зампредседателя Комиссии по вопросам развития культуры.

Ранее актер Павел Баршак , снявшийся в сериале «Каменская», попал в больницу после драки с поклонником своей подруги. На утро артист отправился на съемочную площадку, где ему стало крайне плохо. Коллеги вызвали скорую. В результате его госпитализировали с переломом ребер.

Скорая помощь Алкоголь Актеры Рестораны Москва 2023

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