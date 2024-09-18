Скончался второй пострадавший от стрельбы охранник Wildberries
Погиб еще один сотрудник охраны Wildberries, раненный при вооруженном нападении на офис в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».
Пострадавший возвращался домой с занятий на самокате. На улице Некрасова мужчина выгуливал собаку. Животное было на поводке.
На кадрах видно, как к собачнику подошла женщина, видимо, его давняя знакомая, чтобы приласкать овчарку. Школьник остановился неподалеку.
Неожиданно собака потянула хозяина за поводок и вцепилась ребенку в ногу. Очевидец происшествия бросился оказывать мальчику первую помощь, а владелец собаки, некоторое время постояв неподалеку, удалился.
Другой информации о происшествии пока не поступало.
В августе в Кемеровской области собака, находившаяся на привязи, загрызла шестилетнюю девочку. От полученных травм ребенок умер на месте. Зверя усыпили.
Среди раненых есть полицейские. Следственный комитет подключился к выяснению обстоятельств случившегося. Сотрудники работают внутри здания и проводят осмотр места происшествия.
Источник 360.ru сообщил о пяти пострадавших в результате перестрелки. В их числе оказались бойцы смешанных единоборств Умар Чичаев и Абубакар Местоев.
Огонь у офиса Wildberries открыли днем 18 сентября. Бизнесмен, муж основательницы компании Владислав Бакальчук с вооруженной охранной пытались незаконно попасть в офис.
«Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с вооруженной охраной. На текущий момент обстановка стабильная, компания продолжает работу», - отметили в пресс-службе.
Сам Бакальчук заявил, что на него пытались напасть в столичном офисе маркетплейса. По словам бизнесмена, он приезжал туда на переговоры по остановке строительства складов. Напавшими на Бакальчука оказались сотрудники службы охраны и неизвестные ему люди.
Сухогруз «Нефтерудовоз - 2» сел на мель, подходя к 11-му шлюзу Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, в повороте судно вышло за кромку судового хода. Никто не пострадал, утечки нефти не произошло. Прокуратура проведет проверку, по итогам которой примут решение о мерах реагирования.
В феврале в порту Санкт-Петербурга сел на мель контейнеровоз , шедший под флагом Панамы. На его борту находились 2,3 тысячи контейнеров из Египта.
А в конце прошлого года похожее происшествие случилось под Анапой с сухогрузом Blue Shark под флагом Белиза. Морская спасательная служба сняла судно с мели, и вскоре оно благополучно прибыло в порт Кавказ.