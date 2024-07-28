28 июля 2024, 16:14

Скончался второй пассажир разбившегося в КЧР самолета

Пресс-служба МЧС
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Из жизни ушел второй пассажир легкомоторного самолета, рухнувшего на территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

В министерстве подтвердили, что мужчина скончался в больнице. Во время авиакатастрофы он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Самолет потерпел крушение 28 июля в районе населенного пункта Красный Курган, неподалеку от Медового водопада.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На борту находились два человека. Один умер на месте, а второго реанимировали и отвезли в больницу.

Ранее в Волгоградской области во время тренировочного полета упал бомбардировщик Су-34. Он рухнул в безлюдной местности, экипаж самолета катапультировался. По данным Минобороны, Су-34 потерпел крушение из-за технической неисправности. Точную причину случившегося выяснят специалисты.

Больницы Авиакатастрофы Самолеты
28 июля 2024, 15:46
Число пострадавших от молнии в парке «Патриот» в Кубинке увеличилось
Unsplash
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Молния ударила по территории парка «Патриот» в Кубинке, пострадали четыре человека. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его данным, двое посетителей парка находятся в тяжелом состоянии.

Больницы Парки
28 июля 2024, 15:00
Молния ударила в людей в парке «Патриот» в Подмосковье
РИА «Новости»
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Четыре человека пострадали из-за удара молнии в парке «Патриот» в Подмосковье. Как сообщил источник РЕН ТВ, двое мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии.

Четыре человека пострадали из-за удара молнии в парке «Патриот» в Подмосковье. Как сообщил источник РЕН ТВ , двое мужчин находятся в крайне тяжелом состоянии.

«У женщины зафиксировали гипертонический криз средней тяжести», - написали авторы публикации.

О состоянии еще одного пострадавшего пока ничего неизвестно. ЧП произошло перед Главным храмом ВС России, сообщил RT. Официальной информации нет.

Синоптики предупреждали о ливнях с грозами в Москве и области 28 июля. Столичные спасатели отмечали , что порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Сотрудники МЧС призывали жителей быть осторожными.

Ранее молния убила подростка под Владимиром. Еще четверо ребят пострадали.

Погода Погода в Москве Парки
28 июля 2024, 13:37
Уголовное дело возбудили в Карачаево-Черкессии из-за крушения самолета
Пресс-служба МЧС
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Следователи установят обстоятельства крушения легкомоторного самолета в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК России.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло смерть человека.

По данным следствия, самолет разбился в районе населенного пункта Красный Курган. Предварительно, на борту находились два человека, один из них погиб от полученных травм.

«Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», - отметили в СК.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Пострадавшего реанимировали , сообщил Telegram-канал «112».

Уголовное дело Самолеты
28 июля 2024, 13:16
Разберутся в СК. МВД Дагестана отреагировало на видео избиения бойца СВО в РОВД
Телеканал «360»
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Следственный комитет России организовал проверку после того, как в районном отделе внутренних дел (РОВД) Махачкалы скончался участник спецоперации Ахмед Джабраилов. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева, чьи слова привел Telegram-канал «Криминальная хроника».

«Что произошло и почему - в этом разберутся в Следственном комитете республики. На основании, в том числе, и проведенных экспертиз», - подчеркнула она.

Гариева добавила, что давать правовую оценку действиям полицейских могут лишь сотрудники Следкома.

Боец СВО умер в отделе Махачкалы 9 июля. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения , толпа полицейских избила мужчину. Когда на место прибыла медик, было уже поздно.

Дагестан Видео Полиция Избиения

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