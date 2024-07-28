Скончался сотрудник МЧС, спасавший людей из ямы с кипятком в Твери

Большой водяной поток, который пришел в поселок Киолим в Челябинской области после прорыва плотины, унес двухэтажный дом почти на полкилометра. Об этом рассказал очевидец Сергей Щербаков в беседе с РИА «Новости».

Он был на улице, когда услышал сильный шум, похожий на звук водопада. Через несколько минут после этого показалась вода, стремительно движущуюся в сторону населенного пункта.

«Вода начала поступать очень стремительно, очень шумно, сметая буквально все на своем пути. Поплыли машины, все, что плавает, все поплыло», - объяснил Щербаков.

Появившийся поток добрался до дома Сергея. Внутри жилища находились его жена и два ребенка - девяти и 10 лет. В какой-то момент течение подняло дом и унесло «метров на 350-400».

«У нас простой каркасный домик на фермерском хозяйстве для проживания <…> Дом, как Ноев ковчег, поплыл, прошел все кусты, все поле. Задержала его только лесопосадка», - признался очевидец.

Когда здание перестало нести течением, к нему пробрались спасатели, которые эвакуировали семью в Карабаш. По словам Щербакова, двухэтажный дом не разрушился, однако пострадала бытовая техника.

Ранее глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко объяснил, почему прорвало дамбу в Киолимском водохранилище Челябинской области. По его словам, это произошло из-за продолжительных ливней.