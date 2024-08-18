Скончался попавший под машину в Петербурге мальчик

«Ребенок скончался», - сказал он.

Официальной информации по состоянию пострадавшего мальчика не поступало.

Семилетний ребенок попал под колеса Chery Tiggo во дворе дома. После этого автомобиль протащил его за собой несколько метров. Пострадавший получил множественные травмы. Врачи диагностировали у него перелом таза, ребер и конечностей.

По данным 78.ru , мальчик резко выскочил из кустов. Водитель не успел затормозить и сбил его. Родители узнали обо всем от старшего сына, который присматривал за братом.

Ранее в ДНР грузовик въехал в машину сопровождения спортсменов. В больницу с травмами получили восемь детей. Позже скончалась несовершеннолетняя велогонщица.