Скончалась многодетная жительница Волгограда, которую сбил пенсионер на BMW

Правозащитница рассказала, что женщина скончалась 29 ноября институте Склифосовского. В этот момент рядом с Екатериной были ее дети. Лихошапко добавила, что ей сложно комментировать произошедшее из-за близости с умершей.

«Я не просто ее адвокат, мы были самые близкие подруги больше 30 лет, для меня это очень большая потеря. Часть моей души, жизни… Супруг Екатерины сейчас также не может говорить», - сказала адвокат.

Ранее водитель протаранил толпу пешеходов на перекрестке в Челябинске. Очевидцы заметили, что он был пьян.