«Сколько потребуется». Волонтеры начали собирать гумпомощь у Crocus City Hall

Люди несут к торговому центру воду, медикаменты и предметы первой необходимости. Один из волонтеров рассказал, что помощь поступает от многих людей.

«Собираем, проверяем, и как только потребуется наша помощь, мы готовы выдвинуться, помочь и делать те вещи, которые от нас попросят», - заявил волонтер.

На вопрос, как долго волонтеры готовы помогать, собеседник ответил: «Столько, сколько от нас потребуется».

Число госпитализированных после теракта выросло до 115 человек, среди них пятеро детей. В тяжелом состоянии находятся 60 взрослых пациентов.