12 мая 2024, 16:49

Skoda с подростками утонула в Ленобласти. Выжили двое из пяти мальчиков

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Skoda c пятью подростками упала в реку Рощинку в Ленобласти. Двое молодых людей скончались, двое смогли выплыть, сообщили в аварийно-спасательной службе региона. Поиски еще одного погибшего продолжаются.

ЧП произошло минувшей ночью. В ведомстве уточнили, что два подростка выбрались из машины сами и доплыли до берега. Сейчас они в больнице.

Двух их приятелей нашли мертвыми. Мальчиков достали водолазы поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга и передали сотрудникам полиции. Поиски третьего погибшего продолжаются, добавили представители службы.

По информации «Фонтанки» , все находившиеся в машине учились в школе. Skoda принадлежала отчиму одного из подростков, сообщила изданию мать одного из выживших ребят.

По словам женщины, о ДТП она узнала от полиции - ей позвонили в два часа ночи. Мать уже ездила к сыну в больницу: пока мальчик в шоке, отвечать на вопросы у него не получается. Подростку диагностировали вывих бедра.

«Они сейчас в таком состоянии, что их о чем-то спрашивать бесполезно», - добавила собеседница «Фонтанки».

Жертвами аварии стали одноклассники ее сына. Один из подростков взял машину у отчима. Мужчина и мать этого ребенка об этом не знали - уехали отмечать день рождения.

По информации источника издания, школьники были пьяны. Алкоголь им, предположительно, купил кто-то из взрослых.

По факту смертельного ДТП уже возбудили дело, сообщили в региональном СУ СК.

По данным следствия, мальчик, который был за рулем, не справился с управлением, в итоге машина опрокинулась в Рощинку и затонула. Погибли трое подростков, двое пострадали, уточнили в ведомстве.

Расследование дела и выяснение всех обстоятельств случившегося продолжается.

Ленинградская область
12 мая 2024, 19:01
В Сочи из-за ливня затопило улицы и федеральную трассу
РИА «Новости»
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Бурные потоки реки разлились на улицах Сочи. Из-за сильных ливней дороги и мосты оказались под водой, сообщил телеканал «Звезда».

По данным журналистов, на одной из федеральных трасс из-за потока воды прорвало подпорную стену. Это привело к длинным автомобильным пробкам. В Сочи объявили штормовое предупреждение.

Синоптики спрогнозировали на курорте в течение всего дня сильные дожди с грозами. Сотрудники коммунальных служб прочищают решетки ливневой канализации, для ликвидации грунта задействовали тяжелую технику.

Водителей призвали не планировать длинные поездки между районами города без крайней необходимости. Жителей и гостей курорта попросили воздержаться от отдыха у воды.

В субботу, 11 мая, прорыв водопровода произошел в столичном районе Марьино. Вода затопила порядка 20 припаркованных автомобилей.

Сочи Пробки Дороги Реки
12 мая 2024, 18:18
Пилотом пролетевшего над трассой Подмосковья самолета заинтересовалась Росавиация
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Экипаж двухместного учебно-тренировочного самолета Zlin Z 142 пролетел на предельно малой высоте над подмосковным участком федеральной дороги М8 «Холмогоры». Росавиация объявила, что начала расследование опасных действий пилотов. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что опасные действия экипажа воздушного судна могли привести к негативным последствиям.

«Безопасность полетов - это безусловный приоритет для всех без исключения представителей гражданской авиации России», - написал Кореняко.

Неделю назад пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку на Таллинском шоссе в Латвии недалеко от города Адажи. Во время полета у аппарата возникла проблема с крылом. На борту судна находились два человека. В результате происшествия никто не пострадал.

Дороги Самолеты Россия
12 мая 2024, 17:54
Тело мужчины нашли под скалой Изумрудного карьера около Челябинска
РИА «Новости»
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Челябинские спасатели при помощи альпинистского снаряжения подняли тело мужчины, найденное рядом с Изумрудным карьером. Об этом со ссылкой на пресс-службу поисково-спасательной службы региона сообщило издание 74.Ru.

В ведомстве заявили, что заявка пришла около 06:00 в воскресенье, 12 мая. Найденный труп передали сотрудникам полиции.

Очевидец работы спасателей в беседе с журналистами заявил, что речь идет о погибшем молодом человек 23-24 лет. Собеседник не исключил, что он сорвался с высоты. В областном главке СК на запрос редакции пока не ответили.

В конце апреля на притесах челябинской реки Ай нашли тело школьницы из города Сатка. За день до этого девочка пропустила уроки и не пришла домой ночевать. По предварительным данным, школьница сорвалась с высоты. Следователи организовали проверку по факту гибели девочки.

Спасатели Челябинск Реки
12 мая 2024, 14:48
Пьяные подростки устроили массовую драку в центре Саратова
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции задержали 10 пьяных подростков, устроивших массовую драку на Астраханской улице Саратова. Некоторые участники потасовки успели сбежать после прибытия на место сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что конфликт между молодыми людьми произошел вечером 11 мая. Полицию на место драки вызвали местные жители. В территориальный отдел доставили 10 человек.

В ходе разговора молодые люди признались, что конфликт возник между двумя несовершеннолетними, которые проводили вечер в частном заведении 19-летнего предпринимателя.

Двух подростков вместе с протоколами об административных делах за нахождение в нетрезвом виде в общественном месте передали родителям. Против еще одного завели административное дело за пьянство на улице. Полиция начала проверку владельца заведения, который проводил мероприятие, где возник конфликт.

По данным сайта «Саринформ» , конфликт возник между посетителями развлекательного комплекса Avtodor Arena, где проходил фестиваль «Городской выпускной». Для выяснения отношений пьяные подростки вышли на улицу.

В начале мая группа пьяных мужчин устроила массовое избиение случайно встреченных по дороге подростков в Перми. Мать одного из пострадавших заявила, что у сына диагностировали сотрясение головного мозга, а также переломы дна левой глазницы и скуловой кости. Пермская полиция задержала двух участников нападения.

Саратов Драки Дети Полиция

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