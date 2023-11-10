Склад загорелся в промзоне Ленинского городского округа Подмосковья
В Ленинском городском округе Подмосковья загорелся склад. Площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров. «360» показал кадры пожара.
Пожар произошел утром 10 ноября в Восточной промзоне. Источник «360» сообщил, что вызов поступил после семи часов. Спасатели выехали к месту возгорания. Московский авиацентр подготовил к вылету вертолет.
Пресс-служба МЧС России сообщила, что площадь пожара на складе в Ленинском городском округе составила 2000 квадратных метров. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.
В Домодедовском округе 9 ноября загорелось помещение бывшего животноводческого комплекса, которое находилось в селе Кишкино. Площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров.