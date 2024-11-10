Склад загорелся в подмосковном селе Ям на 1200 «квадратах»

В ведомстве уточнили, что к тушению привлекли 23 человека и пять единиц техники.

Пресс-служба опубликовала кадры с места происшествия. На них видно, что очаг пожара находился в большом металлическом ангаре. Пожарные приступили к тушению как внутри помещения, так и снаружи, проливая верхнюю часть склада.

Утром 10 ноября пламя охватило частный жилой дом в поселке Кратово Раменского городского округа. После возникновения огня из помещения самостоятельно эвакуировались три женщины и двое подростков 13 и 15 лет. Их забрали с собой прибывшие на место врачи.

В пресс-службе МЧС заявили, что предварительной причиной возникновения огня стало короткое замыкание.