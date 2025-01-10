Склад загорелся на площади в 2 тысячи «квадратов» в Первомайском в Подмосковье

ДТП произошло на улице Земляной Вал в Москве. Gelandewagen врезался в отбойник и перевернулся на бок, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла перед Таганским тоннелем на полосе в сторону Павелецкой. Водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в отбойник. Gelandewagen завалился на бок. На место происшествия выехала скорая и сотрудники ГАИ.

По предварительной информации, пострадавших в аварии нет. Водителя заблокировало в салоне, обстановка на месте спокойная, добавил источник.

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