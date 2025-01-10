10 января 2025, 23:38

Склад загорелся на площади в 2 тысячи «квадратов» в Первомайском в Подмосковье

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Металлический ангар загорелся в поселке Первомайский. Пожар удалось локализовать, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Огонь охватил 2,1 тысячи квадратных метров, на тушении пожара задействовали более 50 специалистов и 18 единиц техники.

«Перехода огня на соседнее помещение не допущено. На 700 квадратах обрушилась кровля», - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Позже в МЧС сообщили, что пожар локализовали.

В Ленинградской области пожар вспыхнул на территории завода по производству ацетона в промзоне Гатчины на Индустриальной улице. На место возгорания выехал пожарный поезд. Позже в МЧС сообщили, что спасатели ликвидировали открытое горение.

Спасатели Пожары Россия
10 января 2025, 22:18
Gelandewagen врезался в отбойник и перевернулся на центре Москвы
Freepik
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ДТП произошло на улице Земляной Вал в Москве. Gelandewagen врезался в отбойник и перевернулся на бок, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла перед Таганским тоннелем на полосе в сторону Павелецкой. Водитель внедорожника не справился с управлением и врезался в отбойник. Gelandewagen завалился на бок. На место происшествия выехала скорая и сотрудники ГАИ.

По предварительной информации, пострадавших в аварии нет. Водителя заблокировало в салоне, обстановка на месте спокойная, добавил источник.

Ранее девятилетний ребенок, попавший в ДТП в Истре 2 января, умер в больнице. Женщина за рулем Suzuki выехала на встречную полосу и столкнулась с Audi. Ребенок был пассажиром японской иномарки.

ДТП Водители Москва
10 января 2025, 20:53
В Керченском проливе отсыпят дорогу к кормовой части танкера «Волгонефть-239»
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Оперативные службы продолжают отсыпку дороги к кормовой части танкера «Волгонефть-239». Эта мера необходима для организации работы с берега, сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

Насыпь нужна, чтобы начать уборку нефтепродуктов, вытекающих из кормовой части танкера.

«Работу ведут параллельно с теми действиями, которые предпринимают по локализации загрязнения со стороны моря», - уточнили в оперштабе Кубани.

Для организации насыпи задействовали гусеничный экскаватор, к которому непрерывно подходят самосвалы с материалами для отсыпки дороги. По информации оперштаба, работы ведутся в круглосуточном режиме.

В Черном море обнаружили новый выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239». Утром 10 января специалисты нашли пятно мазута площадью примерно 2,8 тысячи квадратных метров. Для сбора нефтепродуктов привлекли пять судов с оборудованием и спецтехникой.

Черное море Дороги Нефть Работа Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
10 января 2025, 20:16
Петербургский школьник пострадал на уроке труда
РИА «Новости»
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На уроке труда в одной из школ Санкт-Петербурга при выполнении работ пострадал ученик. Прокуратура Фрунзенского района устанавливает обстоятельства травмирования несовершеннолетнего.

«По предварительным данным, в одной из школ на уроке труда при выполнении практических работ ученик получил травму пальца. В результате инцидента ученик был госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура установит все причины и условия травмирования подростка, а также проверит исполнение законодательства об образовании.

В Ногинске прокуратура заинтересовалась делом о взрыве петарды в руке школьника. Петарда взорвалась в руке 11-летнего мальчика, ему оторвало несколько пальцев левой кисти.

На уроке труда в одной из школ Санкт-Петербурга при выполнении работ пострадал ученик.

Прокуратура Фрунзенского района устанавливает обстоятельства травмирования несовершеннолетнего.

Санкт-Петербург Школы Школьники
10 января 2025, 19:52
Прокуратура заинтересовалась делом о взрыве петарды в руке школьника в Ногинске
РИА «Новости»
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Ногинская городская прокуратура начала проверку по факту взрыва петарды в руке подростка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На площади Ленина в Ногинске пострадал 11-летний мальчик. Петарда взорвалась в руке ребенка, ему оторвало несколько пальцев левой кисти.

«Ногинская городская прокуратура выяснит обстоятельства приобретения пиротехники ребенком», - указали в пресс-службе.

После вечерней тренировки в школе олимпийского резерва мальчик возвращался домой вместе со своими друзьями. По пути они решили взорвать петарды, которые у них были с собой. Одна из них взорвалась в руке мальчика сразу после того, как он ее поджег.

Перед Новым годом 13-летнему оторвало руку взрывом петарды на фуд-корте в Нижнем Новгороде. Подросток, находясь в компании друзей на территории торгового центра, схватил петарду и поджег ее. После взрыва посетители ТЦ бросились врассыпную.

Дети Взрывы

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