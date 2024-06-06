Склад загорелся на 600 «квадратах» на Каширском шоссе

Прохожий запечатлел на видео момент задержания подозреваемого в убийстве мужчины на западе Москвы. Снятыми кадрами он поделился с 360.ru.

По словам очевидца, он гулял на улице с собакой, когда началась перестрелка. Мужчина добавил, что помогал полицейским задержать стрелявшего, а после эвакуировал детей с площадки неподалеку.

«Когда он перезаряжался, я с другой стороны говорил сотрудникам [полиции], чтобы они вперед шли», - рассказал он.

На кадрах видно, что мужчина упал на землю. К нему подбежали сотрудники правоохранительных органов. Подозреваемого проверили на наличие гранат и других опасных предметов.

Собеседник уточнил, что худощавого телосложения мужчина был одет в черное. Он до последнего старался убежать от преследователей, удерживая в руках автомат.

Мужчину задержали в районе Аминьевского шоссе. Он стрелял в свою жертву из АКС-74У. По предварительным данным, убийство было заказным.