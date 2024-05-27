Склад вспыхнул на Каширском шоссе в Подмосковье

Двое мужчин в Подольске положили на автомобиль местного жителя бетонную полусферу. Таким образом злоумышленники «проучили» водителя якобы за неправильную парковку. Владелец машины Юрий рассказал 360.ru подробности случившегося.

Мужчин заметила теща потерпевшего. Женщина сразу позвонила автомобилисту и попросила его выйти на улицу.

«Они мимо проходили просто, я их не знаю. Я им, скорее всего, не мог насолить, подрезать или еще чего-то. Двое пьяных: на видео это в целом видно, что они и пьют прямо перед этим. И шатаются, еле на ногах стоят. Но, тем не менее, смогли поднять эту тяжелую полусферу и положить. И вот теща звонит мне, нагоняет их в то же самое время. Мне говорит: „Выходи“. Они ее спрашивают: „Кому вы звоните? Вы что, крови хотите?“» - поделился мужчина.

Злоумышленники толкнули женщину. У одного из мужчин была кобура с пистолетом. Юрий обратился в полицию. Он также сообщил, что эти же люди попытались сломать зеркало на другой иномарке. При этом мужчина добавил, что припарковал автомобиль по правилам.

«Тут видна разметка, что на парковочном месте стою. Извините, но меня прямо корежит, что выставляют меня нарушителем», - отметил Юрий.

По его словам, злоумышленников опознали другие люди. Очевидцы сообщали, что мужчины угрожали пистолетом у 35-й школы.

Ранее стало известно, что на детской площадке в Подольске после жалоб на распитие спиртных напитков установили видеокамеру. Эксперимент могут распространить на всю Московскую область.