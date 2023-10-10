Склад стройматериалов загорелся в Одинцове
Пожар охватил двухэтажный склад со строительными материалами в деревне Захарово Одинцовского городского округа. Как сообщила пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале, пламя распространилось на площади в 350 квадратных метров.
От сильного пламени рухнула кровля помещения. Ведомство поделилось кадрами с места происшествия. На них можно увидеть, что огонь охватил практически всю постройку. Пожарные прибыли на место и приступили к тушению пожара.
Пожар охватил двухэтажный склад со строительными материалами в деревне Захарово Одинцовского городского округа. Как сообщила пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале , пламя распространилось на площади в 350 квадратных метров.