Склад «Самоката» еда не сгорел в Москве из-за взрыва аккумулятора в велосипеде курьера
Склад сервиса доставки «Самокат» едва не сгорел в Москве из-за взрыва аккумулятора курьерского электровелосипеда. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
В момент происшествия в помещении находилось около 10 сотрудников. Из-за случившегося работу склада пришлось остановить на три часа. Всех находившихся внутри эвакуировали. Пожарные потушили полыхающий аккумулятор.
«Предварительная причина: короткое замыкание батареи во время зарядки», - говорится в публикации.
В этот же день пожар вспыхнул в хранилище книг главного здания МГУ на Ленинских горах. Огонь охватил 10 квадратных метров помещения. Возгорание удалось ликвидировать.
Ранее на Ленинском проспекте столицы заполыхал автобус. Позже в столичном дептрансе уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал, поскольку в транспорте не было пассажиров.