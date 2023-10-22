Склад «Самоката» еда не сгорел в Москве из-за взрыва аккумулятора в велосипеде курьера

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В момент происшествия в помещении находилось около 10 сотрудников. Из-за случившегося работу склада пришлось остановить на три часа. Всех находившихся внутри эвакуировали. Пожарные потушили полыхающий аккумулятор.

«Предварительная причина: короткое замыкание батареи во время зарядки», - говорится в публикации.

В этот же день пожар вспыхнул в хранилище книг главного здания МГУ на Ленинских горах. Огонь охватил 10 квадратных метров помещения. Возгорание удалось ликвидировать.

Ранее на Ленинском проспекте столицы заполыхал автобус. Позже в столичном дептрансе уточнили, что в результате ЧП никто не пострадал, поскольку в транспорте не было пассажиров.