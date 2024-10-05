Склад с тремя тысячами тонн гороха загорелся в Красноярском крае

«Менее чем за два часа пожар локализован на 2400 квадратах. На месте работают 16 специалистов и шесть единиц техники», - уточнили в министерстве.

Накануне огонь охватил склад с полипропиленовой продукцией в Воронежской области. Пламя распространилось на площади около двух тысяч квадратных метров. Пожар удалось потушить благодаря усилиям почти сотни сотрудников МЧС.