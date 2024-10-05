05 октября 2024, 16:47

Склад с тремя тысячами тонн гороха загорелся в Красноярском крае

Пресс-служба МЧС
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В Красноярском крае загорелся склад с более чем тремя тысячами тонн гороха, сообщила пресс-служба МЧС России. На место ЧП отправились спасатели.

«Менее чем за два часа пожар локализован на 2400 квадратах. На месте работают 16 специалистов и шесть единиц техники», - уточнили в министерстве.

Накануне огонь охватил склад с полипропиленовой продукцией в Воронежской области. Пламя распространилось на площади около двух тысяч квадратных метров. Пожар удалось потушить благодаря усилиям почти сотни сотрудников МЧС.

Пожары МЧС РФ
05 октября 2024, 15:04
Военный пригрозил открыть огонь из гранатомета по магазину в Москве
РИА «Новости»
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Житель Москвы угрожает обстрелять магазин из гранатомета. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, мужчина вызвал сотрудников полиции с просьбой проверить торговую точку «Авокадо» в Можайском районе на Рябиновой улице. Правоохранители прибыли, но москвич назвал их «коррумпированными» и пригрозил открыть огонь по магазину.

«Заявил, что если не проведут проверку магазина, возьмет гранатомет и выстрелит. Сообщил, что является военнослужащим», - рассказал источник.

Недалеко от магазина находится Ломоносовская школа.

Накануне пьяный москвич пригрозил устроить взрыв возле станции метро «Тимирязевская». Мужчину забрали врачи скорой помощи.

Военные Взрывы Магазины Москва
05 октября 2024, 12:34
Четверо детей отравились неизвестным веществом под Саратовом
РИА «Новости»
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В больницу города Вольска доставили четырех детей с признаками отравления. Об этом сообщила пресс-служба главка управления МВД по Саратовской области.

«В медицинское учреждение в городе Вольске Саратовской области с признаками отравления неизвестным веществом поступили четыре ребенка вечером 4 октября. Проводится проверка», - заявили в ведомстве.

В Telegram-канале областной прокуратуры добавили, что предварительной причиной состояния детей является отравление лекарственными препаратами.

В Минздраве по региону ТАСС уточнили, что в состоянии средней степени тяжести пострадавших доставили в районную больницу.

«После осмотра принято решение о транспортировке одного ребенка в медицинское учреждение областного центра. Состояние всех детей сейчас стабильное. В условиях стационара им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - отметили в ведомстве.

Ранее воспитанники спортивной школы в Якутии попали в больницу с отравлением.

Саратов Дети
04 октября 2024, 16:04
Пожар на складе с пропиленом в Воронежской области локализовали
Пресс-служба МЧС
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Пожарные локализовали возгорание на складе с пропиленом в селе Бабяково Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Тушат пожар около 90 специалистов и 28 единиц техники. От огня удалось спасти второй склад и газовую станцию. Площадь возгорания - около двух тысяч квадратных метров.

Спасатели также опубликовали кадры с места происшествия.

Утром вражеские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Воронеже. Однако губернатор Александр Гусев заверил, что пожар не нанес объекту ущерба, и огонь быстро потушили.

В сентябре мощнейший пожар случился в Новой Усмани. Огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров склада с пропиленовой тарой. В тушении задействовали 50 специалистов и 18 единиц техники. При пожаре никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ
04 октября 2024, 11:36
ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС
РИА «Новости»
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ФСБ вычислила лиц, причастных к подготовке убийств офицеров из командования Воздушно-космическими силами. Об этом сообщил директор спецслужбы Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ. Его процитировало РИА «Новости».

ФСБ вычислила лиц, причастных к подготовке убийств офицеров из командования Воздушно-космическими силами. Об этом сообщил директор спецслужбы Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ. Его процитировало РИА «Новости».

«Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России», - заявил он.

Бортников поблагодарил Комитет госбезопасности Белоруссии за помощь в расследовании.

В июне в Ростове-на-Дону Следственный комитет возбудил дело о покушении на начальника штаба воинской части. Автомобиль, на котором ехал офицер, неожиданно задымился и через некоторое время взорвался. Однако мужчина успел покинуть салон и не получил ранений.

Авиация Убийства ФСБ

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