Склад с полиэтиленом загорелся в Пензе

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В ведомстве уточнили, что пожар охватил одноэтажное металлическое здание. К его тушению привлекли 58 сотрудников и восемь единиц техники.

В ходе проведенной работы пожарные локализовали пламя на площади в 700 квадратных метров.

Официальный представитель регионального главка МЧС Вячеслав Морозов в беседе с изданием «Пенза Пресс» заявил, что возникла угроза полного обрушения горящего помещения. Но пожарные продолжают работать на месте.