29 февраля 2024, 12:16

Склад с пластиковой продукцией загорелся в Раменском

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В Подмосковье загорелся склад пластиковой продукции, огонь охватил три тысячи квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС Московской области.

Склад загорелся на Донинском шоссе в Раменском городском округе. Задымление в помещении заметили днем 29 февраля, возгорание произошло в одноэтажном металлокаркасном здании, обшитом сайдингом, размером 30 на 10 метров.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту ЧП, оценили обстановку и начали тушить. К работе привлекли 49 человек и 17 единиц техники. Из-за высокой пожарной нагрузки огонь охватил три тысячи квадратных метров.

В Волгограде горел склад пиломатериалов. Возгорание началось ночью, огонь распространился на тысяче квадратных метров. К утру пожар потушили. МЧС сообщило, что никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Раменское
29 февраля 2024, 13:17
Площадь пожара в Раменском увеличилась в полтора раза
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В Раменском загорелся второй склад, огонь перекинулся с хранилища пластиковой продукции на соседнее здание. Площадь пожара превысила четыре тысячи квадратных метров, сообщило МЧС России.

Пожары МЧС РФ Раменское
29 февраля 2024, 12:21
Стала известна причина смерти продюсера Гаврилова
РИА «Новости»
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Причиной ухода из жизни продюсера и предпринимателя Петра Гаврилова стало развившееся спустя два дня после хирургического вмешательства запущенное острое воспаление брюшины. Операцию выполнил пластический хирург известной клиники Тимура Хайдарова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Бизнесмену сделали лапароскопическую продольную резекцию желудка в клинике IQ Plastique 16 февраля. Через четыре дня, страдая от сильной боли, он обратился за помощью в ту же клинику.

На следующий вечер ему провели диагностическую лапароскопию, в ходе которой обнаружили перитонит - серьезное воспалительное заболевание брюшины, после чего было назначили соответствующее лечение и отправили домой.

Однако 23 февраля состояние Гаврилова резко ухудшилось, ему потребовалась немедленная госпитализация. В больнице Гаврилов впал в кому и 27 февраля скончался, так и не придя в сознание.

Выяснилось, что у погибшего было редкое генетическое заболевание - недостаток поопиомеланокортина. Оно приводит к ожирению на фоне надпочечниковой недостаточности.

После смерти Гаврилова Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело об оказании услуг, повлекших смерть. По этой статье обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы. В клинике Тимура Хайдарова в Москве провели обыски.

Уголовное дело Больницы Ожирение Пластические операции Москва
29 февраля 2024, 10:37
Стройка загорелась на юге Москвы
Пресс-служба МЧС
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Возгорание на стройке произошло в Царицыно утром в четверг. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП случилось на улице Каспийской, в районе дома № 28. На место ЧП выехали экстренные службы. Предварительно, горит вентилируемый фасад и стройматериалы на втором этаже, общая площадь распространения огня составляет порядка 100 квадратных метров.

На втором этаже может находиться человек, экстренные службы начали формировать звено для поиска пострадавших.

Upd: человека спасли на лестнице.

Ранее произошел пожар на складе с пиломатериалами в Волгограде, огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. Причина ЧП неизвестна, на месте трудились 42 сотрудника МЧС и 16 единиц техники.

Пожары Москва
29 февраля 2024, 10:33
Москвич выстрелил в приехавшего к нему фельдшера скорой
РИА «Новости»
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Мужчина выстрелил в фельдшера скорой помощи, когда бригада прибыла оказать ему первую помощь. Об этом сообщил телеканал «РЕН ТВ».

Инцидент произошел 28 февраля в 1-м Зборовском переулке. Медики приехали на вызов к 67-летнему мужчине с ожогами. Фельдшер, выйдя из автомобиля, подошел к пострадавшему, чтобы оказать ему необходимую медицинскую помощь. Пациента поместили в машину и начали проводить необходимые процедуры.

Когда медработник отвернулся взять медицинские принадлежности, пациент внезапно выстрелил в него из огнестрельного оружия. Коллеги пострадавшего незамедлительно отреагировали, сумели обезвредить агрессора, изъяв у него пистолет, и вызвали на место происшествия сотрудников полиции. Фельдшера экстренно госпитализировали с ранением в области груди.

Ранее на Кубани возбудили дело после попытки пьяного пациента задушить фельдшера скорой.

Скорая помощь Оружие Москва

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