Склад с материалами загорелся в Егорьевске
В Московской области загорелся склад с материалами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Как сообщили «360» в пресс-службе ведомства, склад находится в Егорьевском городком округе. Судя по видео, огонь сильно полыхает. В небо поднимается огромный столб черного густого дыма.
На складе находятся материалы, которые тоже охватило пламя. Какие конкретно изделия там хранятся, неизвестно. Площадь возгорания составила 350 квадратных метров.
В тушении огня принимали участие 18 специалистов и пять единиц техники МЧС России. Пожар локализовали.