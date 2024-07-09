Склад с лекарствами и упаковочными материалами загорелся в Старой Купавне

Читайте нас в:

По данным источника, огонь разгорелся по улице Дорожная, дом 12. Загорелась крыша здания. Пламя охватило площадь около 20 квадратных метров. На место прибыли спасатели.

Позднее в МЧС России сообщили, что склад уже потушили. В настоящий момент проводится проливка и разбор конструкций. Пострадавших нет.

Ранее огнеборцы потушили крупный пожар , который случился в торговом здании в Динском районе Краснодарского края. Предположительно, его причиной стало короткое замыкание. Площадь возгорания составила около 1,6 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли 28 спасателей. В результате ЧП никто не пострадал.