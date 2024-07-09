09 июля 2024, 23:16

Склад с лекарствами и упаковочными материалами загорелся в Старой Купавне

РИА «Новости»
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На складе с лекарствами и упаковочными материалами в городе Старая Купавна в Богородском городском округе произошел пожар. Об этом 360.ru сообщили в МЧС Московской области.

По данным источника, огонь разгорелся по улице Дорожная, дом 12. Загорелась крыша здания. Пламя охватило площадь около 20 квадратных метров. На место прибыли спасатели.

Позднее в МЧС России сообщили, что склад уже потушили. В настоящий момент проводится проливка и разбор конструкций. Пострадавших нет.

Ранее огнеборцы потушили крупный пожар , который случился в торговом здании в Динском районе Краснодарского края. Предположительно, его причиной стало короткое замыкание. Площадь возгорания составила около 1,6 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли 28 спасателей. В результате ЧП никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ Россия Богородский
09 июля 2024, 22:56
Без стрельбы не обошлось. В Подмосковье сотрудники полиции задержали похитителей человека
РИА «Новости»
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В Домодедове правоохранители задержали подозреваемых в похищении человека. Управление МВД по Московской области сообщило, что арестованным мужчинам от 19 до 32 лет.

«Сегодня в Дежурную часть УМВД России по городскому округу Домодедово поступило сообщение о том, что на 32 километре трассы М-4 „Дон“ недалеко от села Ям избили мужчину и увезли на автомашине», - уточнили в ведомстве.

Полицейские прибыли незамедлительно. Преступники оказывали активное сопротивление, поэтому правоохранителям пришлось сделать два предупредительных выстрела в воздух.

Известно, что пострадавшим оказался мужчина 1989 года рождения. Всех арестованных доставили в территориальный отдел полиции.

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали мужчину со 120 килограммами кокаина. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

В Домодедове правоохранители задержали подозреваемых в похищении человека.

Управление МВД по Московской области сообщило, что арестованным мужчинам от 19 до 32 лет.

Стрельба Полиция Город Домодедово
09 июля 2024, 22:07
Экс-главу Сергокалинского района Дагестана обвинили в мошенничестве и отмывании денег
РИА «Новости»
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Отцу дагестанских террористов и бывшему главе Сергокалинского района Магомеду Омарову предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева рассказала об этом РИА «Новости».

«Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Магомеда Омарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток», - добавила она.

По словам Мамаевой, подозреваемый в мошенничестве и отмывании денег Омаров будет находиться в СИЗО до 5 сентября.

Накануне стало известно, что все сыновья арестованного бывшего главы Сергокалинского района вышли на свободу. Мужчины угодили за решетку за мелкое хулиганство.

Дагестан Суд Мошенничество Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
09 июля 2024, 21:28
Появилось видео массового ДТП в Люберцах с двумя погибшими
РИА «Новости»
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Массовое ДТП произошло в Люберцах в 19:10 на полосе дороги М-5 «Урал» в сторону столицы. В распоряжении 360.ru появилось видео очевидцев произошедшего.

Пол предварительным данным подмосковной полиции , автомобиль «Газель» остановился на трассе из-за поломки. К месту происшествия прибыл патруль ДПС. В это же время грузовик МАЗ, следовавший в попутном направлении, протаранил «Газель». От удара она врезалась в стоявший перед ней автомобиль патруля ГАИ. Грузовик продолжил движение и по инерции протаранил легковой автомобиль. Судя по комментариям очевидца, это был Volkswagen Polo, его разорвало на части.

В результате аварии погибли водители иномарки и «Газели», пострадали два пассажира легковушки. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Люберцы ДТП
09 июля 2024, 20:51
Спасатели нашли тело женщины с затонувшей в Геленджике яхты
Freepik
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Тело пассажирки с затонувшей в геленджикской бухте спортивной яхты обнаружили спасатели местного подразделения МЧС России. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО).

«Сегодня спасатели Геленджикского подразделения МЧС России обследовали затонувшую яхту и нашли пропавшую девушку. Водолазы подняли тело погибшей на поверхность и передали правоохранительным органам», - отметили в пресс-службе.

Спортивная парусная яхта MX700 затонула в акватории Черного моря недалеко от Геленджика во время обучающего заплыва. Спасатели вытащили из воды четырех человек, пассажирку яхты продолжили искать.

СК по региону возбудил уголовное дело. Новороссийская транспортная прокуратура проверяет исполнение требований законодательства о безопасности судоходства.

Спасатели МЧС РФ Женщины

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