Склад с кормами для животных загорелся в Краснодарском крае

Читайте нас в:

К тушению крупного пожара привлекли 45 человек и 14 единиц техники. Сначала огонь охватил площадь 3,5 тысячи квадратных метров, но затем распространился на пять тысяч «квадратов». Сейчас огнеборцам МЧС удалось локализовать его.

Причину возгорания в ведомстве пока не назвали.

Ранее в Краснодарском крае произошел пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Экстренные службы предприятия ликвидировали локальное возгорание за полчаса.

Кроме того, в середине октября заполыхал частный дом в хуторе Соповая Балка. Жертвами стали четыре человека , в том числе двое детей. Предварительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.