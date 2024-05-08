Склад с большой партией зерна сгорел в Приамурье
Пожар на арочном складе зерна произошел в ночь на среду в селе Калинино Михайловского района Приамурья. Об этом сообщила пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
Огонь распространился на площади в 900 квадратных метров, уничтожив порядка 380 тонн зерна.
На место прибыли спасатели, которые сумели ликвидировать открытое горение, сейчас идет проливка конструкций. Всего на работах задействовали 17 пожарных, одна единица спецтехники и две автоцистерны.
Собственник склада предоставили пожарным два погрузчиками, с помощью которых они в настоящее время разбирают строения. Причину произошедшего выяснит специальная комиссия.
Днем ранее крупный пожар произошел на производстве кирпича в Смоленске. В результате ЧП частично обрушилась крыша здания, сведения о пострадавших не поступали.