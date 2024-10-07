07 октября 2024, 08:24

Склад охватило пламенем на западе Москвы. Пожар попал на видео

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Пожар на складе на Рябиновой улице в Москве попал на видео. Кадры опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.

Судя по видео, пожар охватил всю постройку. Место ЧП окутали клубы густого черного дыма.

«Никулинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара в складском помещении на улице Рябиновая», - указали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что открытое горение ликвидировали.

Информация о возгорании появилась утром 7 октября. На Рябиновой улице загорелся одноэтажный склад , который находился в ангарном помещении. Огонь распространился на площади 450 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет. Специалистам предстоит выяснить, что послужило причиной возгорания.

Пожары Москва
07 октября 2024, 07:28
Одноэтажный склад загорелся на западе Москвы
РИА «Новости»
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Возгорание на складе произошло на западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Одноэтажный склад расположен на Рябиновой улице в ангаре. По данным источника 360.ru, угрозы перехода огня на соседние строения нет.

В МЧС России подтвердили информацию о возгорании на складе. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

«Площадь пожара в Москве - 450 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Пожар тушат 60 специалистов и 16 единиц техники.

Пожары Москва
07 октября 2024, 01:29
Подросток случайно убил приятеля из ружья в Якутии
РИА «Новости»
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В якутском селе Кердем 16-летний подросток случайно выстрелил из ружья в своего приятеля, 14-летний мальчик скончался. СК РФ по Республике Саха возбудил уголовное дело по факту непредумышленного убийства, сообщила пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, 5 октября 2024 года 16-летний подросток в одном из домов села Кердем Хангаласского района республики взял из сейфа гладкоствольное ружье, и, направив дуло вверх, нажал пальцем руки на спусковой крючок, неумышленно произведя выстрел в сторону находившегося рядом 14-летнего мальчика», - сообщили в управлении СК.

От полученного ранения в голову подросток скончался на месте происшествия. Следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Это не первое ЧП с ружьем в этом районе Якутии. В середине августа подросток ранил из отцовского дробовика своих одноклассников. Мальчики 14 и 15 лет получили огнестрельные ранения.

Уголовное дело Убийства Якутия СК РФ Оружие
07 октября 2024, 00:53
В Челябинске люди вышли из лифта за секунды до его падения
РИА «Новости»
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В челябинской многоэтажке лифт едва не упал вместе с пассажирам. Напуганные грохотом люди вышли из кабины за секунды до ее падения, сообщило издание 74.ru.

ЧП произошло в микрорайоне «Академ» на улице Братьев Кашириных. Все происходящее сняла камера видеонаблюдения в кабине лифта. Людей напугал грохот лифта при движении, и они решили выйти из него.

Через несколько секунд после этого лифт продолжил движение, грохот усилился, а потом последовал резкий толчок, от которого покосились створки дверей. Жители предположили, что оборвался трос.

В сентябре пенсионерка получила компрессионный перелом позвоночника, проехав в лифте московской многоэтажки. У лифта не сработали тормоза во время движения со второго на первый этаж

ЖКХ Челябинск
07 октября 2024, 00:28
Под Нижним Новгородом случилась утечка серной кислоты на железной дороге
Freepik
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Серная кислота начала утекать из цистерны на железнодорожной станции в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД) в беседе с РИА «Новости».

Происшествие случилось 6 октября днем на станции Игумново Горьковской железной дороги.

«При осмотре состава была выявлена течь груза (серная кислота) в одной из цистерн грузового поезда. Вагон был отставлен на подъездной путь для разгрузки и устранения течи», - заявили в пресс-службе.

По данным источника агентства, обошлось без пострадавших. Экологии ничего не угрожает. Сейчас специалисты устанавливают причины случившегося.

Ранее стало известно о большой утечке радиоактивной воды из оборудования по очистке на атомной станции «Фукусима-1» в Японии. Как заявил физик-ядерщик Андрей Ожаровский, этот выброс вряд ли дойдет до России.

Дороги Россия Экология

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