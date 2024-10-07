Склад охватило пламенем на западе Москвы. Пожар попал на видео
Пожар на складе на Рябиновой улице в Москве попал на видео. Кадры опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.
Судя по видео, пожар охватил всю постройку. Место ЧП окутали клубы густого черного дыма.
«Никулинская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара в складском помещении на улице Рябиновая», - указали в надзорном ведомстве.
В пресс-службе МЧС России уточнили, что открытое горение ликвидировали.
Информация о возгорании появилась утром 7 октября. На Рябиновой улице загорелся одноэтажный склад , который находился в ангарном помещении. Огонь распространился на площади 450 квадратных метров. Пострадавших в результате пожара нет. Специалистам предстоит выяснить, что послужило причиной возгорания.