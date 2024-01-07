07 января 2024, 09:33

Склад автозапчастей загорелся в Магадане

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Крупный пожар произошел на складе автозапчастей в Магадане. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Ведомство опубликовало кадры работы спасателей.

Склад, расположенный на улице Зайцева, загорелся в ночь на воскресенье, 7 января. Площадь пожара составила 750 квадратных метров. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

В МЧС сообщили, что к 07:36 пожар локализовали. Всего к тушению возгорания привлекли 45 специалистов, задействовали девять единиц техники.

Утром 7 января в столичном отеле Holiday Tagansky произошел пожар. Двух человек спасли из номера на третьем этаже здания.

Минувшей ночью пожарные также тушили возгорание в «доме-корабле» на Большой Тульской, где загорелась квартира на 11-м этаже.

Спасатели Пожары Россия
07 января 2024, 08:50
Двух человек спасли при пожаре в московском отеле
РИА «Новости»
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Сотрудники МЧС спасли двух человек при пожаре в московском отеле Holiday Tagansky ранним утром в воскресенье. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

ЧП произошло на Симоновском Валу, очевидцы заметили густой черный дым из окна номера на третьем этаже. Огонь распространился на площади в два квадратных метра.

Прибывшие на место огнеборцы спасли двух человек. Всего в отеле находились 364 человека, их эвакуировали. После завершения пожарных мероприятий постояльцы вернулись в свои номера. В результате возгорания никто не пострадал.

Поздним вечером в субботу, 6 января, пожар произошел в доме на улице Большая Тульская в Москве.

Огонь охватил комнату и два балкона , жильцов временно эвакуировали.

Пожары МЧС РФ Москва
07 января 2024, 04:46
Пожар начался в отеле в центре Москвы
РИА «Новости»
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В центре Москвы загорелся отель Holiday Tagansky, постояльцев эвакуируют. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Гостиница находится на Симоновском Валу. По данным канала, загорелся один из номеров на третьем этаже здания. Из окна гостиницы идет густой черный дым. На место выехали пожарные. Информации о пострадавших пока не поступало.

В пятницу, 5 декабря, два человека погибли при пожаре в отделении наркологии больницы Новоуральска в Свердловской области. Возгорание возникло в одной из палат на четвертом этаже медучреждения. Предположительно, загорелась одна из коек. В результате пожара пострадали два человека. Среди них медсестра, которая помогала эвакуировать пациентов - ее с сильными ожогами увезли в областную больницу в Екатеринбурге. Еще одна пострадавшая пациентка находится в реанимации.

Пожары Отели Москва
07 января 2024, 04:12
Житель Екатеринбурга ограбил магазин, угрожая продавцам игрушечным пистолетом
РИА «Новости»
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Уральские полицейские задержали мужчину, ограбившего магазин с использованием игрушечного пистолета. Об этом сообщили в Telegram-канале УМВД Екатеринбурга.

Налетчик ограбил магазин на улице Советской в Пионерском районе, используя пистолет. Мужчина передернул затвор, крикнул, что это ограбление, затем схватил бутылку водки и скрылся. Продавцы не сразу осознали, что происходит, но через некоторое время вызвали полицию.

«Опера третьего отдела полиции нашли ковбоя быстро, но он оказался быстрее и уже успел употребить свою добычу. Отстреливаться он не стал, потому что пистолет у него оказался игрушечным», - отметили в ведомстве.

Полицейские предоставили злоумышленнику возможность протрезветь в камере. Выяснилось, что задержанный ранее был пять раз судим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее охранники в Новосибирске задержали мужчину, который украл 100 шоколадных яиц.

Ущерб магазину оценили в 30 тысяч рублей. Кражи мужчина совершал для последующей перепродажи и приобретения на вырученные деньги наркотиков.

Ограбления Преступления Мужчины Екатеринбург
07 января 2024, 03:26
Москвича ограбили на парковке на 1,5 млн рублей
РИА «Новости»
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Два злоумышленника украли у жителя Москвы полтора миллиона рублей на подземном паркинге рядом с домом. Преступление попало на камеры видеонаблюдения, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Судя по кадрам, мужчину подкараулили, когда он подошел к своему автомобилю. После этого злоумышленники 35 и 36 лет ему стали угрожать расправой.

«Пока один из фигурантов удерживал потерпевшего, второй осмотрел салон автомобиля, где из сумки похитил деньги и мобильный телефон „Верту“», -отметили в ведомстве.

Потом подозреваемые специально прокололи колесо машины ножом. Правоохранители задержали злоумышленников по горячим следам. Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль привлечение обвиняемых к уголовной ответственности.

Ранее жертвой грабителей в Москве стал главный дирижер Театра Наций Армен Погосян. Из его машины вытащили имущество более чем на 100 тысяч рублей.

Преступления Кражи Москва

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