06 октября 2024, 14:40

Скирды льна загорелись в Алтайском крае

Пресс-служба МЧС
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В Залесовском районе Алтайского края загорелись скирды льна. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Огонь охватил стога под навесом. В работе по тушению пожара задействовали 12 человек на пяти автоцистернах, а также трактор и погрузчик от администрации.

«Пожар локализован бойцами МЧС России на площади порядка 1000 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе.

В результате никто не пострадал. Наиболее вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Спасатели напомнили, что до начала полевых работ задействованные в них лица должны пройти противопожарный инструктаж.

Мощный пожар вспыхнул в Дагестане в выставочном центре «Каспий Экспо» 6 октября. Огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа.

Спасатели Пожары Россия
06 октября 2024, 14:18
Появились кадры мощного пожара в выставочном центре «Каспий Экспо»
Телеканал «360»
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Полыхающее здание выставочного центра «Каспий Экспо» в Дагестане сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, что пламя охватило большую часть здания. Вверх поднимаются густые черные клубы дыма. Также на видео сняли работу спасателей, которые поливают выставочный центр из шлангов.

По данным МЧС России , огонь охватил 700 квадратных метров второго этажа. К тушению пламени привлекли 39 пожарных и 13 единиц техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Telegram-канал Mash Gor сообщал, что пожар начался в магазине бытовой техники , после чего распространился на склад мягких игрушек.

Дагестан Пожары
06 октября 2024, 13:49
Жильцов эвакуировали из многоэтажки на севере Москвы из-за гранаты в квартире
РИА «Новости»
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Спасатели эвакуировали жильцов 12-этажного дома в московском районе Коптево после получения сообщения о боевой гранате в одной из квартир. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, всего из здания вывели 10 человек. Для проведения работ на место вызвали кинологическую службу.

Эвакуации Москва
06 октября 2024, 13:30
Мощный пожар произошел в выставочном центре в Каспийске
РИА «Новости»
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В Каспийске произошел крупный пожар в выставочном центре «Каспий Экспо». Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Охваченное пламенем здание находится на Кирпичном шоссе. На место прибыли пожарные, они приступили к тушению огня.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пламя начало распространяться из магазина бытовой техники на втором этаже. Затем огонь перекинулся на склад мягких игрушек.

В Красноярском крае накануне загорелся склад с тремя тысячами тонн гороха. Спасатели локализовали пожар менее чем за два часа на площади 2,4 тысячи «квадратов». К ликвидации огня привлекли 16 специалистов и шесть единиц техники.

Спасатели Пожары Магазины
06 октября 2024, 11:33
Трактор взорвался в Москве из-за замыкания кабеля, водитель получил ожоги
РИА «Новости»
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В Большом Каретном переулке Тверского района Москвы взорвался трактор. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, в результате ремонтных работ по укладке тротуарной плитки произошло замыкание высоковольтного кабеля. После взрыва трактор загорелся. Водитель получил сильные ожоги, его увезли в НИИ имени Склифосовского.

Накануне вечером смертельное ДТП произошло в Балашихе. В микрорайоне Салтыковка на Вешняковском шоссе столкнулись два автомобиля, двое детей пострадали. Один ребенок погиб от полученных травм. Правоохранители установят обстоятельства случившегося.

ДТП Водители Москва

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