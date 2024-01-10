Скелет пенсионерки год пролежал под дверью квартиры в центре Москвы

Соседи вызвали полицию после произошедшего в доме потопа, обеспокоившись судьбой пожилой женщины. Когда сотрудники полиции смогли войти в закрытую квартиру на шестом этаже дома, они обнаружили тело, которое, судя по всему, находилось там уже длительное время.

«По предварительным данным, труп пролежал в комнате около года и уже частично скелетировался», - пояснил источник.

Пока точные обстоятельства смерти пенсионерки не установлены. Информации о признаках насильственной смерти или повреждениях на теле женщины не поступало. Останки отправили в морг.

Несколько дней назад в другой квартире в центре Москвы нашли тело внука Никиты Хрущева. Ему было 69 лет.