Скелет человека обнаружили в лесу в Новой Москве
В лесном массиве в Новой Москве обнаружили останки человека в заключительной стадии разложения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Находку обнаружили неподалеку от СНТ в селе Покровское Вороновского поселения.
«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует ход и результаты процессуальной проверки», - отметили в ведомстве.
В воскресение, 16 июня, водолазы достали из Финского залива тело бывшего главы муниципального округа Красное Село Николая Колошинского.
Ранее в Москва-реке в районе Хамовники всплыл труп человека , одетого в коричневый плащ. Опознать погибшего не удалось.