29 октября 2023, 21:35

«Сказали оставаться на месте». Ищущие израильтян дагестанцы заблокировали работу аэропорта Махачкалы

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Жители Махачкалы ворвались в здание аэропорта после разошедшихся в Telegram-каналах сообщений о прилете борта из Тель-Авива. Толпа прорвалась в здание воздушной гавани и перекрыла взлетную полосу. На требование полиции остановиться люди не отреагировали и в здание вошел спецназ.

По данным сайта Flightradar, аэропорт Махачкалы прекратил прием рейсов. Сейчас в небе над гаванью находятся самолеты из Нижневартовска и Москвы.

«360» удалось пообщаться с пассажирами уже приземлившихся рейсов. В ходе общения они заявили, что экипаж пока запретил им покидать свои места.

«Мы не выходим. Сказали пока оставаться на месте. Аэропорт в прямом смысле штурмуют», - заявил один из собеседников.

Встречающий борт возмутился, что толпа не помешала организовать высадку из самолета его родителям.

«У меня там родители в самолете уже час после приземления. Там больные люди с детьми сидят мучаются», - подчеркнул он.

Ситуация в Дагестане из-за конфликта Израиля и сектора Газа накалена второй день подряд. В минувшую субботу в Хасавюрте жители окружили отель «Фламинго» с требованием выселить оттуда израильтян. Полиция разрешила представителям собравшихся проверить постояльцев, чтобы убедиться, что граждан ближневосточного государства там нет.

Глава республики Сергей Меликов заявил, что причиной беспорядков стала фейковая информация , растиражированная экстремистскими ресурсами, выступающими против России. Он подчеркнул, что злоумышленники воспользовались настроениями людей, которые оказались подвержены фейковой информации и оказались на грани нарушения закона.

Дагестан Беспорядки Конфликт Израиля и Палестины
30 октября 2023, 04:24
Черноморский флот начал отбивать возможную атаку БПЛА
РИА «Новости»
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Жители Севастополя услышали громкие звуки. Губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале объяснил, что Черноморский флот отбивает предположительную атаку беспилотников.

«Громкие звуки - это на внешнем рейде над акваторией по предварительной информации Черноморский флот отбивает атаку БПЛА», - написал он.

Во вторник, 24 октября, Развожаев сообщал, что средства радиоэлектронной борьбы посадили беспилотник в пригороде Севастополя. Тогда местные жители тоже услышали громкие звуки. Их местные власти объяснили штатными мероприятиями в акватории, которые проводили с использованием реактивных бомбометов.

Беспилотники Севастополь
30 октября 2023, 02:56
Число пострадавших от беспорядков в аэропорту Махачкалы достигло 20
РИА «Новости»
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В ходе беспорядков в аэропорту Махачкалы ранения получили 20 человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Дагестана в Telegram-канале.

«Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии», - уточнили в министерстве.

Также отмечается, что 10 пострадавших госпитализированы. Они проходят лечение в стационарах республики, остальных отправили домой лечиться амбулаторно.

Ранее стало известно, что несколько человек пострадали в ходе массовых беспорядков в Махачкалинском аэропорту. Им оказали медицинскую помощь.

Толпа людей ворвалась в махачкалинский аэропорт после прибытия рейса из Тель-Авива. Разъяренные местные жители пытались прорваться в самолеты, чтобы найти граждан Израиля. После этого аэропорт прекратил прием и отправку рейсов. Росавиация сообщила, что работу авиагавани, предварительно, приостановили до 6 ноября.

Дагестан
30 октября 2023, 01:33
Несколько человек получили ранения в ходе массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы
РИА «Новости»
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Несколько человек пострадали в ходе массовых беспорядков в Махачкалинском аэропорту. Им оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил Минздрав Республики Дагестан в своем Telegram-канале.

«В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, которым оказывается медицинская помощь», - сказано в сообщении ведомства.

Беспорядки в махачкалинском аэропорту начались из-за прибытия рейса из Тель-Авива. Толпа с палестинскими флагами снесла забор и забежала на взлетно-посадочную полосу. Разъяренные местные жители пытались прорваться в самолеты, чтобы найти граждан Израиля.

Пассажиров оставили в салоне для их же безопасности.

Из-за беспорядков аэропорт прекратил прием и отправку рейсов. Следующие в Махачкалу самолеты перенаправили в соседние города. Росавиация сообщила, что работа авиагавани предварительно приостановлена на неделю , до 6 ноября.

Израиль Дагестан Самолеты Беспорядки Конфликт Израиля и Палестины
30 октября 2023, 00:39
Аэропорт Махачкалы закрыли на неделю на фоне массовых беспорядков
Соцсети
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Аэропорт Махачкалы закрыт для приема воздушных судов на фоне массовых беспорядков. По предварительной информации, временный запрет будет действовать до 6 ноября. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Махачкалы закрыт на прием воздушных судов с 21:40 по московскому времени 29 октября по (предварительно) 02:59 6 ноября 2023 года», - сказано в сообщении ведомства.

Ранее появилась информация о том, что авиагавань удалось освободить от несанкционированно проникших туда людей.

В воскресенье в Махачкале начались массовые беспорядки.

Толпа ворвалась в городской аэропорт к моменту прибытия рейса из Тель-Авива. Местные жители с флагами Палестины снесли забор и забежали на взлетно-посадочную полосу, чтобы найти граждан Израиля, которые прилетели в город.

Аэропорт закрыли на прилет. А пассажиров уже приземлившихся рейсов оставили в самолетах для их же безопасности. Следователи возбудили уголовное дело о массовых беспорядках.

Израиль Дагестан Самолеты Беспорядки Конфликт Израиля и Палестины

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