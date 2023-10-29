«Сказали оставаться на месте». Ищущие израильтян дагестанцы заблокировали работу аэропорта Махачкалы

По данным сайта Flightradar, аэропорт Махачкалы прекратил прием рейсов. Сейчас в небе над гаванью находятся самолеты из Нижневартовска и Москвы.

«360» удалось пообщаться с пассажирами уже приземлившихся рейсов. В ходе общения они заявили, что экипаж пока запретил им покидать свои места.

«Мы не выходим. Сказали пока оставаться на месте. Аэропорт в прямом смысле штурмуют», - заявил один из собеседников.

Встречающий борт возмутился, что толпа не помешала организовать высадку из самолета его родителям.

«У меня там родители в самолете уже час после приземления. Там больные люди с детьми сидят мучаются», - подчеркнул он.

Ситуация в Дагестане из-за конфликта Израиля и сектора Газа накалена второй день подряд. В минувшую субботу в Хасавюрте жители окружили отель «Фламинго» с требованием выселить оттуда израильтян. Полиция разрешила представителям собравшихся проверить постояльцев, чтобы убедиться, что граждан ближневосточного государства там нет.

Глава республики Сергей Меликов заявил, что причиной беспорядков стала фейковая информация , растиражированная экстремистскими ресурсами, выступающими против России. Он подчеркнул, что злоумышленники воспользовались настроениями людей, которые оказались подвержены фейковой информации и оказались на грани нарушения закона.