05 марта 2024, 12:04

«Сказали, что это переспуск». В УК раскрыли подробности ЧП с рухнувшим в Шушарах лифтом

Телеканал «360»
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Лифт, рухнувший в многоквартирном доме в поселке Шушары в Пушкинском районе Петербурга, раньше не ломался. Об этом «360» заявила директор управляющей компании Зухра Ефимова.

По ее словам, находящиеся в кабине жильцы сообщили, что лифт начал падать с восьмого этажа.

«Люди утверждают, что он начал падать. Но вы же понимаете, [что там бы было]. С восьмого этажа, они сказали, он начал падать. Даже экстренного торможения нет, как говорят лифтеры», - отметила Ефимова.

Директор УК добавила, что точную причину падения лифта еще не установили, но специалисты назвали случившееся «переспуском».

«Да кто его знает. Он опустился ниже уровня первого этажа», - ответила Ефимова на вопрос о том, почему произошла авария.

Она добавила, что на место ЧП прибыли специалисты Ростехнадзора, которых вызвали представители Следственного комитета. Директор УК указала, что подобная авария произошла впервые и раньше проблем с лифтом не было.

Ранее из-за рухнувшего лифта в Шушарах пострадали три человека , в том числе ребенок. Петербуржцы получили различные травмы ног и ушибы.

Санкт-Петербург Коммунальные аварии
05 марта 2024, 11:26
Три петербуржца пострадали из-за рухнувшего лифта в многоквартирном доме
Телеканал «360»
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Трое петербуржцев попали в больницы с травмами после падения лифта в одном из многоквартирных домов в Шушарах. Об этом сообщил источник «360».

По его информации, в результате ЧП пострадали двое мужчин и один несовершеннолетний. Двоих жителей доставили в медучреждение с травмой колена, у мальчика врачи подозревают перелом лодыжки и ушиб голеностопа.

По данным РИА «Новости» , в лифте одновременно ехали 15 человек, в том числе пятеро детей. Собеседник издания отметил, что пассажиры превысили разрешенную вместимость, из-за чего «лифт сел на буфер ниже уровня первого этажа».

Ранее газета «Фонтанка» информировала, что в упавшем лифте находились 14 человек. Издание также сообщало, что в результате ЧП в больницы попали четыре петербуржца, в том числе двое детей.

Местная жительница рассказала «360» , что лифт упал с восьмого этажа. Очевидцы отметили, что к дому подъезжали две машины скорой помощи.

Санкт-Петербург Дети Больницы Врачи Коммунальные аварии
05 марта 2024, 11:15
Полицейского наградят за спасение мужчины из огня в Новой Москве
Пресс-служба МВД
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Лейтенант полиции Алексей Шишин вывел мужчину из горевшего гаража в поселении Московском Новомосковского административного округа. Его представили к госнаграде — медали «За спасение погибавших», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Экипаж патрульно-постовой службы в деревне Саларьево заметил пожар в гараже. Полицейские эвакуировали людей и освободили дорогу для проезда спецтехники. К ним подошел мужчина и заявил, что его родственник вернулся в здание за машиной. По словам Ирины Волк, один из правоохранителей вошел за автовладельцем в горевшую постройку.

«Мужчину попросили покинуть небезопасное место. Однако он забежал в задымленную постройку. Лейтенант полиции Алексей Шишин зашел следом, на ощупь нашел пострадавшего и вывел на улицу», - сообщила она.

Владельца машины госпитализировали с ожогами. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил патрульного к госнаграде. Лейтенанта полиции Алексея Шишина отметят медалью «За спасение погибавших», его сослуживца капитана полиции Евгения Руднева - Почетной грамотой МВД России.

В Щелкове наградили пенсионера Михаила Макарова , который задержал грабителя. Ему вручили телевизор и сертификат на автомобиль.

Лейтенант полиции Алексей Шишин вывел мужчину из горевшего гаража в поселении Московском Новомосковского административного округа. Его представили к госнаграде - медали «За спасение погибавших», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Награды МВД РФ Полиция
05 марта 2024, 11:13
Прокуратура начала проверку после обрушения лифта с пассажирами в Шушарах
РИА «Новости»
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Прокуратура Пушкинского района Петербурга начала проверку после обрушения лифта в многоэтажке на Новгородском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Будет дана оценка деятельности организации, осуществляющей управление общедомовым имуществом в многоквартирном доме», - передали в прокуратуре.

Специалисты также проверят, соблюдались ли нормативные требования для безопасного использования лифтового оборудования. После этого решат, нужно ли принимать меры прокурорского реагирования.

Лифт с 14 пассажирами рухнул 5 марта. Произошел перегруз, после чего кабина начала падать с восьмого этажа. Пострадали несколько человек, в том числе ребенок. Очевидцы ЧП сообщали, что на место происшествия прибыли две машины реанимации.

Санкт-Петербург Дети Обрушения
05 марта 2024, 11:03
Умер заслуженный артист Евгений Валуев
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Заслуженный артист РСФСР Евгений Валуев скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщил Вологодский Драматический театр.

Информацию о времени и месте прощания с артистом опубликуют дополнительно, уточнили в пресс-службе.

Евгений Валуев, выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, присоединился к труппе Вологодского драматического театра в 1974 году и работал в нем на протяжении 21 года, до 1995-го.

За время своей карьеры Валуев сыграл множество запоминающихся ролей в таких спектаклях, как «Звезды на утреннем небе», «Иван Васильевич», «Князь Серебряный» и многих других.

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