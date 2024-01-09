«Сказал, что шею свернет». Отец шестилетней девочки рассказал о нападении иностранца на дочь в Москве
Иностранец напал на шестилетнюю девочку в магазине на Новочеркасском бульваре в Москве. Вероятно, злоумышленник был пьян, сообщил «360» отец потерпевшей.
Мужчина поделился подробностями случившегося.
«Как это все произошло? Очень быстро, мимо проходили. Этот человек ее схватил ее за шею, сказал, что шею свернет», - рассказал папа пострадавшей.
Дочку быстро выхватили из рук злоумышленника, которым оказался уроженец и гражданин Киргизии. Его удерживали до приезда Росгвардии и полиции. По словам отца девочки, иностранец был не в адекватном состоянии.
«Как безумный был. Пьяный, наверное», - сказал собеседник «360».
Он добавил, что сейчас его дочь чувствует себя нормально. Она не получила телесных повреждений, но заработала психологическую травму из-за испуга.
В пресс-службе Следственного комитета по Москве сообщили, что против злоумышленника возбудили уголовное дело. Само нападение произошло 6 января.