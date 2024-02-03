Скандал с подставами на дорогах обернулся увольнением главы ГИБДД на Урале

«Морозов уволился после проверки, поводом для которой стало видео, где автоинспекторы ловили нарушителей на улице Кадочников», –уточнило издание.

Видео появилось в Сети в начале января. На кадрах было видно, как некий пешеход несколько раз переходил дорогу через светофор, нажимая кнопку включения красного для машин сигнала. К водителям, не успевшим отреагировать на запрет, подъезжали сотрудники ГИБДД для оформления протокола.

Автор видео предположил, что роль пешехода сыграл стажер Госавтоинспекции. Разразился скандал, причем в это время в ГИБДД приехала проверка из Москвы.

По словам пресс-секретаря областного главка МВД Валерия Горелых, в результате скандала из территориального ОВД уволили три должностных лица, включая начальника ГИБДД, а четверых сотрудников привлекли к строгой дисциплинарной ответственности по итогам служебной проверки.

Ранее начальника одного из отделов администрации Василеостровского района задержали в Санкт-Петербурге. Чиновник пытался скрыться с места ДТП на автомобиле Volvo.