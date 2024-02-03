03 февраля 2024, 01:24

Скандал с подставами на дорогах обернулся увольнением главы ГИБДД на Урале

РИА «Новости»
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Начальника ГИБДД Каменска-Уральского Алексея Морозова уволили после появления в Сети скандального видео, на котором инспекторы Госавтоинспекции «ловили» водителей с помощью подставного пешехода на улице. Об этом Ura.ru сообщил источник в силовых структурах.

«Морозов уволился после проверки, поводом для которой стало видео, где автоинспекторы ловили нарушителей на улице Кадочников», –уточнило издание.

Видео появилось в Сети в начале января. На кадрах было видно, как некий пешеход несколько раз переходил дорогу через светофор, нажимая кнопку включения красного для машин сигнала. К водителям, не успевшим отреагировать на запрет, подъезжали сотрудники ГИБДД для оформления протокола.

Автор видео предположил, что роль пешехода сыграл стажер Госавтоинспекции. Разразился скандал, причем в это время в ГИБДД приехала проверка из Москвы.

По словам пресс-секретаря областного главка МВД Валерия Горелых, в результате скандала из территориального ОВД уволили три должностных лица, включая начальника ГИБДД, а четверых сотрудников привлекли к строгой дисциплинарной ответственности по итогам служебной проверки.

Ранее начальника одного из отделов администрации Василеостровского района задержали в Санкт-Петербурге. Чиновник пытался скрыться с места ДТП на автомобиле Volvo.

Урал Скандалы ГИБДД
03 февраля 2024, 01:27
Сожгли фото. Молодая учительница обратилась в полицию из-за угроз учеников
Freepik
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В Магнитогорске молодая учительница обратилась в полицию из-за угроз со стороны школьников. Об этом сообщило издание Ura.ru.

По данным издания, подростки сняли видео, на котором сжигают фотографию педагога над унитазом. Об этом рассказала сестра учительницы в социальных сетях. Женщина попросила принять меры, чтобы пресечь подобные действия учеников и защитить преподавателей.

В Главном управлении МВД по Челябинской области подтвердили, что педагог подала на школьников заявление в полицию.

«Зарегистрировано заявление по данному факту. Опрошена потерпевшая. Установлена одна из участниц видео - местная жительница 2008 года рождения. Принимаются все меры к установлению лиц, причастных к данному инциденту», - рассказали в МВД.

В январе в одной из московских школ девятиклассница напала со скальпелем на учительницу. Сначала школьница начала душить одноклассницу, а когда учительница попыталась остановить ее, выхватила скальпель и стала угрожать педагогу. Сотрудникам школы удалось остановить агрессивную ученицу.

Челябинская область Видео Учителя Школьники Полиция Магнитогорск
03 февраля 2024, 01:09
Тело женщины нашли под окнами многоэтажки в Сыктывкаре
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Под окнами многоэтажного дома в столице Коми в сугробе обнаружили тело женщины. Об этом сообщил местный портал «Про Город Сыктывкар».

По данным портала, тело женщины нашли рядом с одним из домов на улице Свободы в пятницу, 2 февраля. По сообщениям очевидцев, погибшая была пенсионеркой. Предположительно, она сорвалась с высоты. На месте ЧП работают правоохранительные органы.

В январе под окнами многоэтажного дома на улице Белинского в Екатеринбурге нашли тело девушки. Погибшая была в зимних ботинках, но без верхней одежды. Предположительно, она выпала из окна. За день до гибели девушки во дворе этого же дома неожиданно умер мужчина. Ему стало плохо, когда он чистил машину от снега. Прохожие вызвали скорую помощь и попытались помочь человеку, даже делали ему непрямой массаж сердца. Но спасти мужчину не удалось.

Скорая помощь Женщины Екатеринбург
03 февраля 2024, 01:05
Пьяный чиновник пытался скрыться с места ДТП в Петербурге
РИА «Новости»
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Начальника одного из отделов администрации Василеостровского района задержали в Санкт-Петербурге. Чиновник пытался скрыться с места ДТП на автомобиле Volvo, сообщил паблик «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте».

«Очевидцы заметили водителя, который исполнял загадочные маневры на своей машине, после ДТП. Он настойчиво пытался покинуть локацию, несмотря на заклинившее переднее колесо», - указали в сообщении.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, заметив у него явные признаки алкогольного опьянения. Однако чиновник притворился, что заболел и уехал в больницу.

Врачи осмотрели пациента и не нашли оснований для госпитализации. Во время составления административных материалов он пытался уснуть, а также периодически звонил своим друзьям. Правоохранители отправили автомобиль чиновника на спецстоянку.

Водитель рейсового автобуса в Санкт-Петербурге ранее врезался в столб. В результате аварии пострадали пять человек.

Санкт-Петербург
03 февраля 2024, 00:27
Директор детсада в Москве заявил, что дети не пострадали из-за задымления
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Директор московского детского сада № 1517 Михаил Швецов заявил, что 18 января в здании произошло задымление, но никто из детей не пострадал. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Информация о том, что детям понадобилась помощь медиков после пожара в детском саду из-за неработающей системы оповещения, не соответствует действительности», - заявил он.

По словам Швецова, открытого возгорания не было, а все системы автоматической противопожарной защиты сработали в штатном режиме, включая систему дымоудаления.

Сотрудники детсада сразу же эвакуировали детей, разместив их в соседнем здании. Никому из воспитанников медицинская помощь не потребовалась.

Швецов подчеркнул, что занятия в детсаду продолжаются, добавив, что летом они планируют модернизировать систему электроснабжения в здании, а также заменить отдельные элементы электрооборудования.

Ранее СКР возбудил уголовное дело после гибели двухлетней девочки при пожаре в частном доме в Новосибирской области.

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