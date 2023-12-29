Скандал с избиением ребенка разгорелся в одной из школ Красногорска

Все началось с рядовой школьной перепалки. Одной из школьниц сказали, что мальчик плюнул ей на спину. Та пожаловалась родителям, и ее мать назначила встречу с родителями обидчика в кабинете у завуча.

Мать оскорбленной ученицы повела беседу на повышенных тонах и не захотела спокойно разобраться в ситуации. Она велела своей дочери плюнуть обидчику в лицо, что та и сделала. Мальчик плюнул в ответ, за что получил от разъяренной женщины оплеуху на глазах родителей и учителей.

Конфликт продолжился в фойе. Мать мальчика снимала на видео, одновременно пытаясь вразумить скандалистку. Но та перешла на откровенные угрозы.

Мальчик изначально заявил, что не плевал на спину школьницы, но его не послушали. Дети в итоге помирились, а родители пошли в прокуратуру.

В Санкт-Петербурге женщина заманила двух школьников в квартиру и избила нунчаками, распыляя в лицо газ из баллончика. Школьники получили телесные повреждения.