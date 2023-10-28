Скандал из-за флагов в школе Валдая перерос в уголовное дело
Скандал в школе Валдая, когда ребенок уроженцев Таджикистана угрожал одной из учениц убийством обернулся уголовным делом. Об этом сообщила пресс-служба новгородского главка СК.
«Уголовное дело об угрозе убийством несовершеннолетней в одной из школ города Валдай Новгородской области передали для расследования в Следственный комитет», - указали в ведомстве.
Ранее следователи начали проверку появившегося в Сети видео, на котором ребенок уроженцев Таджикистана принес в школу Валдая свой национальный флаг.
Когда одна из учениц сделала ему замечание школьник пригрозил расправой. Также мальчик добавил, что никогда не возьмет в руки флаг России.
Региональное МВД установило личности всех участников конфликта. Их доставили отдел полиции Валдайского района для выяснения обстоятельств.
Прокуратура Новгородской области также назначила проверку.