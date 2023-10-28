Скандал из-за флагов в школе Валдая перерос в уголовное дело

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«Уголовное дело об угрозе убийством несовершеннолетней в одной из школ города Валдай Новгородской области передали для расследования в Следственный комитет», - указали в ведомстве.

Ранее следователи начали проверку появившегося в Сети видео, на котором ребенок уроженцев Таджикистана принес в школу Валдая свой национальный флаг.

Когда одна из учениц сделала ему замечание школьник пригрозил расправой. Также мальчик добавил, что никогда не возьмет в руки флаг России.

Региональное МВД установило личности всех участников конфликта. Их доставили отдел полиции Валдайского района для выяснения обстоятельств.

Прокуратура Новгородской области также назначила проверку.