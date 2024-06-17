СК завел дело после заражения нижегородцев ботулизмом

По данным ведомства, причиной возбуждения дела стало отравление четырех нижегородцев, которые поступили в больницу с диагнозом «ботулизм».

Согласно предварительной версии, все пациенты заказали в службе доставки лобио «Локалкитчен». Продукт уже начали изымать со складов в регионе. Сейчас врачи делают все возможное для восстановления здоровья пострадавших.

По данным Минздрава, в больницы Нижнего Новгорода попали 12 человек с признаками ботулизма. Девять из них находятся в тяжелом состоянии.

Также в Москве с признаками ботулизма за медпомощью обратились более 120 человек. Из них госпитализировали - 55.